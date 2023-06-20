Норвегия дает 250 млн крон на ядерную безопасность Украины
Правительство Норвегии намерено выделить 250 млн крон (около 21,5 млн евро) на ядерную безопасность Украины. "Инициированная Россией противозаконная война представляет собой угрозу безопасности и ядерной безопасности Украины, - говорится в заявлении МИД, обнародованном в понедельник, 19 июня. - Атомная авария в Украине имела бы последствия не только для самой Украины, но и за ее пределами".
Указывается, что 100 млн крон будут направлены Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы обеспечить пребывание ее экспертов на ряде атомных электростанций в Украине, в том числе на Чернобыльской и на Запорожской АЭС. Остальные 150 млн крон должны быть вложены в обеспечение безопасности комплексов АЭС.
Средства будут взяты из специального фонда, предназначенного для поддержки Украины с 2023 по 2027 годы. За этот период Норвегия намерена выделить на гражданскую и военную поддержку Украины в общей сложности 75 млрд крон.
15 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил ЗАЭС. По его оценке, ситуация там является "серьезной". Сейчас на месте постоянно находится команда экспертов МАГАТЭ.
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