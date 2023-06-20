Норвегия дает 250 млн крон на ядерную безопасность Украины

"Атомная авария в Украине имела бы последствия не только для самой Украины, но и за ее пределами", - заявил норвежский МИД.

Правительство Норвегии намерено выделить 250 млн крон (около 21,5 млн евро) на ядерную безопасность Украины. "Инициированная Россией противозаконная война представляет собой угрозу безопасности и ядерной безопасности Украины, - говорится в заявлении МИД , обнародованном в понедельник, 19 июня. - Атомная авария в Украине имела бы последствия не только для самой Украины, но и за ее пределами".

Указывается, что 100 млн крон будут направлены Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы обеспечить пребывание ее экспертов на ряде атомных электростанций в Украине, в том числе на Чернобыльской и на Запорожской АЭС. Остальные 150 млн крон должны быть вложены в обеспечение безопасности комплексов АЭС.

Средства будут взяты из специального фонда, предназначенного для поддержки Украины с 2023 по 2027 годы. За этот период Норвегия намерена выделить на гражданскую и военную поддержку Украины в общей сложности 75 млрд крон.

15 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил ЗАЭС. По его оценке, ситуация там является "серьезной". Сейчас на месте постоянно находится команда экспертов МАГАТЭ.

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