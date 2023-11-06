Пресса ФРГ о статье Залужного: Это просто описание войны

СМИ ФРГ пишут о "напряженности в Киеве" после статьи главкома ВСУ Залужного, где он говорит о переходе к позиционной войне, и реакции на публикацию президента Зеленского. Звучит и призыв поставить Украине ракеты Taurus.

В Германии пресса хоть и с опозданием в несколько дней, но отреагировала на статью главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, опубликованную в британском журнале The Economist. В этой статье генерал Залужный констатировал фактический переход к позиционной войне против оккупационных войск России, признал "ошибку" в ожиданиях от украинского контрнаступления и дал понять, что больше почти не рассчитывает на "красивый и глубокий прорыв" (позиций российских войск. - Ред.).

Президент Украины Владимир Зеленский подключился к дискуссии на минувших выходных, фактически вступив в опосредованную полемику с Залужным. Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что ситуация на фронте "не патовая" и что Украина работает над изменением военной стратегии. Также на выходных стало известно о смене командующего Сил спецопераций (ССО), который сам узнал об этом из СМИ.

FAZ об "искушении" президента Зеленского

На этом фоне газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) пишет о "напряженности в Киеве". "За первые полтора года войны Зеленский и его команда смогли организовать поразительно эффективное сопротивление захватчикам, объединив силы государства и общества, - отмечается в комментарии FAZ. - Теперь они должны доказать, что могут конструктивно реагировать на неизбежную в данной ситуации критику их действий".

Президент Украины Владимир Зеленский, ноябрь 2023 года Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

По мнению автора публикации, Зеленский "очень много сделал правильно", но у президента Украины "не было иммунитета против авторитарных приступов". FAZ предупреждает: "Если он сейчас не устоит перед искушением, это будет иметь большое значение для дальнейшей судьбы Украины". В том числе - для имиджа Украины и готовности ее поддерживать на Западе.

Газета Süddeutsche Zeitung из Мюнхена считает, что статья главкома ВСУ Залужного "не риторический прием, не обман российского противника, а просто описание войны - ни одна из сторон не знает, как двигаться дальше". "Даже если он не говорит об этом прямо, то трезвые и отрезвляющие заявления Валерия Залужного с их простым описанием ситуации это, помимо прочего, еще и просьба о помощи", - добавляет комментатор SZ.

Германию призывают поставить Украине Taurus

Смогут ли ВСУ переломить ситуацию на фронте, если у них "будет больше западной помощи и еще больше резервистов"? Такой вопрос задает издание Hessische/Niedersächsische Allgemeine из Касселя. "Если страны, которые поддерживают (Украину. - Ред.), оптимистично отвечают на этот вопрос "да", то нужно перестать колебаться и передать обещанные еще раньше истребители F-16", а также - больше боеприпасов и крылатые ракеты Taurus, указывается в публикации.

Немецкая крылатая ракета большой дальности Taurus Фото: Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images

"Их пробивная сила в комбинации с намного большим числом танков понадобится, если Киев будет придерживаться своей максимальной цели - освобождения всех оккупированных Россией территорий", - продолжает Hessische/Niedersächsische Allgemeine. Пока правительство ФРГ отказывается поставлять Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus, сравнимые по своим характеристикам с британскими Storm Shadow и французскими Scalp EG, которые уже получает Киев.

"Горькой правдой является и то, что сомневающаяся Германия существенно поспособствовала тому, что страдания в Украине были продлены как минимум еще на год, - подчеркивается в комментарии в газете Stuttgarter Zeitung. - Каждый день, когда боеприпасы, бензин и еда доставляются через Крым российским солдатам, продлевает страдания украинок и украинцев".

Начнет ли ЕС переговоры с Украиной о вступлении?

Не обошли стороной немецкие СМИ и визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в субботу, 4 ноября, в Киев. Газета Mitteldeutsche Zeitung из города Галле обращает внимание на то, что поездка состоялась накануне запланированного на 8 ноября обнародования доклада Еврокомиссии о ходе реформ в Украине. С учетом этого доклада руководители стран-членов Европейского Союза в декабре примут решение о возможном формальном начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Mitteldeutsche Zeitung полагает, что не все государства, входящие в Евросоюз, будут с этим согласны, но "компромиссом могло бы стать решение начать переговоры, а первую дату отставить открытой - до выполнения всех условий". В статье в газете сказано, что для Украины это было бы "так же полезно, как и многочисленные заявления о поставках оружия - важно как символ поддержки в противостоянии России, но как конкретная помощь этого недостаточно".

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