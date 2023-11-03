Запад не услышал Залужного, но еще не поздно

В тени войны Израиля с ХАМАС Запад не заметил перехода к позиционной войне России против Украины, о котором написал главком ВСУ Залужный. Это ошибка, считает Роман Гончаренко.

Главком ВСУ Залужный Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Чему удивляться больше - программной, сенсационной статье главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного в журнале The Economist или отсутствию реакции на нее? Опубликованную 1 ноября статью проигнорировали ведущие западные СМИ, занятые войной Израиля с палестинской террористической организацией ХАМАС, но и президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в четверг, 2 ноября. Как так, ведь речь идет о поворотном моменте?

Конец надежд на успех контрнаступления

Генерал Залужный написал о "новом этапе" - переходе к позиционной войне России против Украины. Он фактически похоронил надежды на успех контрнаступления. "Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет", - это одна из ключевых цитат Залужного из его статьи в британском издании.

Роман Гончаренко Фото: DW

Такого прорыва с начала года ждала Украина и ее партнеры на Западе, которые давали под контрнаступление бронетехнику и обучали десятки тысяч украинских солдат. Конечно, давали с задержкой и в недостаточном количестве, Киев это справедливо критиковал. С приближением осенней распутицы надежд на прорыв становилось все меньше, но, очевидно, дело не в погоде.

На пятом месяце контрнаступления главком ВСУ подвел черту и объявил о переходе к войне на истощение в стиле Первой мировой. Среди причин Залужный назвал отсутствие у украинской армии превосходства в воздухе и установленные армией РФ широкие минные поля, прорвать которые удалось лишь частично.

Почему статья Залужного - сенсация

Сенсацией стало не то, что Залужный объявил о переходе к позиционной войне. Это было очевидно, такая война идет фактически почти год - с того момента, когда Украине удалось освободить правобережную часть Херсонской области. Причины не первый месяц обсуждают эксперты. Важно и заслуживает уважения то, что Залужный озвучил свою "ошибку". Генерал наделся на то, что огромные потери заставят Москву остановить войну. Он описывает, как менял командиров и бойцов частей, задействованных в контрнаступлении, но это не принесло результата.

Сенсацией стало отсутствие быстрой реакции на статью Залужного. В Германии есть популярное выражение, которое долго ошибочно приписывали Бертольду Брехту: "Представь себе: война, а на нее никто не пошел!" Есть еще продолжение - "И тогда война пришла к тебе". Эта фраза всплывает, когда наблюдаешь за понятным, но близоруким спадом интереса к войне в Украине в немецких СМИ и в обществе, да и вообще в западном мире. На второй год большой войны усталость на Западе очевидна, о чем справедливо написал американский журнал Time в статье о президенте Зеленском. Эта статья вызвала волну критики в Украине, в том числе и потому, что контрастирует с более оптимистичным настроем большинства СМИ.

Тяжелые вопросы перед Украиной и Западом

И статья в Time, и отрезвляющий анализ Залужного в The Economist имеют общий посыл - война будет долгой, нужно к этому готовиться. Но Запад, судя по первой реакции, не готов. Многие надеялись на успех контрнаступления, на прорыв ВСУ и затем - мирные переговоры между Москвой и Киевом. Эта надежда не исчезла, но теперь она отодвинута за горизонт, а перед Киевом, Вашингтоном и Берлином встают новые, тяжелые вопросы.

Как поведет себя Запад? Будут ли чаще звучать призывы к "компромиссу", остановке боевых действий и признании, пусть и неофициальном, контроля Москвы над оккупированными территориями? Как поведет себя президент Зеленский, который, как написал Time, отвергает идею уступок, как и подавляющее большинство украинцев? Почему о переходе к позиционной войне объявил Залужный, а не Зеленский?

Риски для Украины быстро возрастают. Запад продолжит поддерживать Киев оружием, но, скорее всего, в меньших объемах. Запасы на западных складах пополняются медленно, в США набирает обороты президентская гонка, что уже привело к задержке с выделением помощи Украине. В Евросоюзе новую помощь снова блокирует Венгрия, к ней присоединилась Словакия.

Надежда ВСУ на комбинацию технологий

Современные технологии - беспилотники и камеры - одна из причин патовой ситуации на фронте, считает Залужный. Главком ВСУ пишет, что победить Украина сможет только благодаря комбинации технологий. В этом новая надежда генерала. Приводя в пример изобретение пороха, Залужный надеется на технологическое чудо, которое поможет преодолеть мощную линию обороны оккупированных территорий и выиграть в войне с Россией, у которой, как он признает, больше ресурсов.

Занятый войной в Израиле и собой Запад пока не услышал Залужного. Это ошибка, но еще не поздно ее исправить. Для этого не нужно чудо, а нужно просто понимать, какие будут последствия в мире, если Украина проиграет, а Россия - выиграет. О том, что это возможно, говорят более-менее открыто и Зеленский в Time, и Залужный в The Economist. И это тоже сенсация.

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