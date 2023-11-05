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Зеленский призвал покончить с превосходством РФ в воздухе

Ольга Лебедева
5 ноября 2023 г.

Украине необходима более эффективная противовоздушная оборона, чтобы конкурировать с Россией в небе, заявил Владимир Зеленский в эфире NBC. Он также опроверг мнение о том, что война зашла в тупик.

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Presidential Office of Ukraine/SvenSimon/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский призвал положить конец военному превосходству России в воздухе. "Россия контролирует небо", - отметил он в эфире американской телекомпании NBC в воскресенье, 5 ноября. По его словам, Украине необходима более эффективная противовоздушная оборона. "Дайте нам средства, чтобы конкурировать с Россией в небе", - призвал он. 

Зеленский уверен, что изменить ситуацию смогут западные истребители F-16, которые обещали передать ряд стран. "Как побороть это? F-16, надо ждать, когда ребята научатся, когда они вернутся. Когда на фронте есть ПВО, военные идут вперед, используют технику", - считает он. Помимо военных самолетов западного производства ВСУ нуждаются в беспилотниках и оружии для защиты от вражеских дронов, добавил он.

По мнению украинского лидера, после того как будут уравновешены силы в воздухе, украинские сухопутные войска могли бы более эффективно наступать. "Мы просто не можем атаковать так, как российские войска… Нам нужны наши солдаты", - указал он и сослался на российскую тактику бросать солдат в бой несмотря на высокие потери.

Зеленский возразил Залужному: Война не зашла в тупик

Одновременно Зеленский вновь опроверг слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о тупике в военном противостоянии с Россией и предстоящей долгой войне. "Они думали, что одолеют нас, но этого не произошло. Я не думаю, что это тупик", - заявил он. По словам украинского президента, военнослужащие ВСУ придумывают различные планы и операции для ускорения наступления и нанесения неожиданных ударов противнику.

Кроме того, украинский президент в очередной раз подтвердил свою позицию о невозможности переговоров с Россией в настоящее время. "С террористами нет диалога… Их слова ничего не стоят, они хотят только разрушать и убивать", - заявил он. Политик также пообещал продолжить борьбу с вторгнувшейся в Украину Россией и ее президентом Владимиром Путиным. "Мы не готовы отдать нашу свободу проклятому террористу Путину", - подчеркнул он.

Залужный о переходе к позиционной затяжной войне

Несколько дней назад главнокомандующий ВСУ написал в статье для британской газеты The Economist о переходе противостояния с ВС РФ на новый этап позиционной войны со статичными и затяжными боями, в противовес маневренной войне, предполагающей движение и скорость. "Это будет выгодно России, позволит ей восстановить свою военную мощь, в итоге угрожая вооруженным силам Украины и самому государству", - подчеркивает он.

По мнению генерала, для выхода из навязанной агрессором ситуации Украине необходимо решить пять ключевых задач: достижение превосходства в воздухе, усиление возможностей радиоэлектронной борьбы, увеличение числа поражений артиллерии противника (контрбатарейная борьба), внедрение новых технологий разминирования и расширение категорий граждан Украины, которые могут быть призваны к обучению и мобилизации.

Смотрите также:

Признания Залужного о тупике: какой выход есть у Украины?

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