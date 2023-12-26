Залужный: Запроса на мобилизацию конкретного числа людей нет

Военное командование Украины не подавало запроса на конкретное число мобилизованных. Такими словами главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во вторник, 26 декабря, в эфире национального телемарафона ответил на вопрос журналистов о том, почему командование ВСУ предложило мобилизовать именно 450-500 тысяч человек.

Ранее именно такую цифру называли президент Украины Владимир Зеленский и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

Запросы Генштаба ВСУ на человеческий ресурс

"Военное командование ни одного запроса (властям Украины. - Ред.) не делало на какие-то там цифры. Военное командование продолжает выполнять функцию защиты государства и соответственно, формирует свои запросы - на боеприпасы, на оружие и на человеческий ресурс. Это делается на постоянной основе, а каким-то отдельным форматом, мероприятием в кабинет министров или Верховную раду (такие запросы. - Ред.) мы не осуществляем", - цитирует выступление Залужного онлайн-издание "Украинская правда" .

"Что касается этой цифры (потребности в мобилизованных. - Ред.), мы ее сформировали на следующий год, она, конечно, учитывает покрытие текущего комплекта, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в 2024 году. Озвучивать цифры, касающиеся каждого из этих показателей, я не могу. Это военная тайна", - добавил главком ВСУ.

Валерий Залужный подчеркнул, что Генштаб ВСУ не наделен правом законодательной инициативы, поэтому никаких документов правительству не подавал. Между тем, по его словам, Генштаб ВСУ работал с Минобороны Украины, а уже оно, вероятно, направило законопроект "об усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации" в кабинет министров.

Зеленский о планах мобилизовать полмиллиона человек

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции по итогам года заявил, что Киев намерен привлечь на военную службу дополнительно 450-500 тысяч человек. Готовится соответствующий законопроект, который затем поступит на рассмотрение Верховной рады, указал глава украинского государства.

25 декабря о том, что "военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч военных", сообщил в Telegram глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

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