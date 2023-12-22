Мобилизация еще 500 тысяч человек - справится ли Украина?

В Украине рассматривают возможность мобилизовать еще полмиллиона человек. Реально ли это, учитывая мобилизационный потенциал и финансы? Что это значит для экономики страны? DW пообщалась с экспертами и военными.

На заседании Ставки верховного главнокомандующего прозвучало предложение мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции 19 декабря. С такой просьбой, по его словам, военные обратились в контексте "защиты государства и потенциальных контрнаступательных действий".

Озвученную цифру Зеленский назвал "очень серьезной" и потребовал "больше аргументов, чтобы поддержать это направление". При этом президент выделил четыре основные составляющие, которые считает необходимым прояснить: люди, справедливость, обороноспособность и финансы. Кроме того, отметил он, в предложении военных не было пункта о ротации находящихся на фронте бойцов ВСУ с февраля 2022 года.

"Одного бойца на фронте обеспечивает трое-пятеро военных"

В настоящее время Силы обороны Украины совокупно составляют 1,1 миллиона человек, сообщил недавно начальник главного управления разведки минобороны (ГУР МО), генерал-лейтенант Кирилл Буданов. Речь идет об общем количестве, обо всех военных, которые защищают Украину и служат в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе, Национальной полиции и так далее.

Украинские военные в Харьковской области, ноябрь 2023 года Фото: Ozge Elif Kizil/Anadolu/picture alliance

Далеко не все находящиеся в составе Сил обороны военные воюют непосредственно на фронте, отмечает в разговоре с DW известный украинский публицист и ученый, ветеран АТО Евгений Дикий. "Ребята и девушки в окопах - это верхушка "айсберга", а остальные - это огромная "машина", которая обеспечивает для них возможность выполнять боевую задачу. То есть тыловая логистика, штабы, склады, вся медицина, учебные части, ремонтные части, ТЦК (территориальные центры комплектования. - Ред.), - объясняет он. - И в конце концов есть десятки тысяч военных, которые лечатся, но числятся в штате, потому что должны вернуться". По словам Дикого, в Украине в среднем на одного бойца приходится трое-пятеро военных, которые обеспечивают его потребности.

При этом, продолжил Дикий, Украина все время сражается в меньшинстве против превосходящих сил РФ. "Недавно Путин заявил, что у них воюет 600 тысяч на фронте в Украине, в то время как наша разведка называла цифру в 450 тысяч. Различие, видимо, объясняется тем, что Путин включил части, выполняющие полицейские карательные функции. В целом же российская армия насчитывает около двух миллионов", - говорит Дикий. Именно поэтому, по его мнению, Украина нуждается до весны или хотя бы через полгода минимум в 500 тысячах человек, о которых и сказал Зеленский. Президент Украины не детализировал, куда именно нужны люди - взамен действующим военным или в придачу к ним.

Дикий предполагает, что речь идет о втором варианте - вдобавок к тем, кто сейчас воюет. "Но стоит также понимать, что нужно заменять людей на фронте, потому что они истощены физически и морально. Я понимаю, что отпустить их домой прямо сейчас - это обрушить фронт. Но если сейчас жестко поставить задачу - через полгода они должны быть дома и сейчас проводить мобилизацию замены для них, - тогда это абсолютно реально", - уверен Дикий.

Трудности с призывом людей в Украине

В то же время генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко указывает на проблемы с набором людей в армию. "Те добровольцы, которые хотели добровольно пойти в ряды ВСУ для того, чтобы оказывать сопротивление, закончились", - говорит Марченко в интервью DW. Поэтому, по его словам, представители территориальных центров комплектования вынуждены ходить по квартирам, заглядывать в частный сектор. Не всегда такие рейды завершаются мирно: в сети время от времени появляются видео с конфликтами между гражданскими и представителями ТЦК или даже бегством граждан из ТЦК. При этом украинские пограничники чуть ли не ежедневно задерживают уклоняющихся, пытающихся незаконно пересечь границу.

Марченко надеется, что совместными усилиями с местными органами самоуправления, полицейскими и военными удастся исправить ситуацию и "донести до мужской половины Украины ту информацию, которая требуется". "Если мы не дотянем эту войну, то вы понимаете, что другого шанса у нас уже не будет", - подчеркнул генерал-майор.

При этом Марченко не видит необходимости реформирования призыва или процесса мобилизации. "У нас есть прописанные законы. Я считаю, что просто нужно выполнить эти законы. Каждый должен выполнить этот закон. И эта проблема уйдет сама собой", - уверен Марченко.

Листовка во Львове с призывом к мобилизации в ВС Фото: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance

Необходимость законодательных изменений для успешной мобилизации

В свою очередь, ветеран и публицист Дикий считает, что как раз законы и нужно поменять. "Проблема нуждается в системном решении. Во-первых, нужно на уровне закона установить предельный срок службы даже в военное время. Чтобы человек не покупал билет в один конец в армию, как это происходит сейчас. Пусть даже это будет два-три года, но человек должен знать, что после этого срока он возвращается домой и его заменяет кто-нибудь другой", - говорит он.

Кроме того, по мнению Дикого, нужно криминализировать уклонение от военного учета, ведь сейчас предусмотрено только штраф. "Если ты уже боец ВСУ, то ты не имеешь права убегать. За это предусмотрено от пяти лет тюрьмы. А вот если ты не стоишь на учете в военкомате, "посылаешь" военкома и отказываешься получать повестки, то это административное правонарушение - 1400 гривен штрафа", - отметил он.

Мобилизационный потенциал Украины

Дикий также предлагает убрать отсрочку от мобилизации соискателям второго высшего образования, получаемую преимущественно молодыми людьми 25-30 лет. "Таким образом, украинские войска пополнятся 80 тысячами мужчин, имеющими первое высшее образование. Их можно направлять на трех-четырехмесячные лейтенантские курсы, и уже весной получим младших лейтенантов, младших командиров взводов и отделений", - прогнозирует ветеран АТО.

Есть мобилизационные ресурсы и среди правоохранителей, которых сейчас насчитывается полмиллиона человек, отмечает Дикий. "Только у Нацполиции - 250 тысяч. Также есть НАЗК, НАБУ, Фискальная полиция, СБУ. Они все сдают физподготовку, проходят медкомиссию и имеют хотя бы базовые навыки владения оружием. То есть у них лучший стартовый уровень, чем, например, у тракториста", - объясняет он. Как отметил Дикий, всех правоохранителей не стоит отправлять на фронт, потому что тогда может развиться бандитизм. Но мобилизовать 50 тысяч из 250 тысяч полицейских, по его мнению, вполне реально. "Для этого не нужно даже решение Верховной рады, а только постановление Кабинета министров по уменьшению квоты на бронирование для правоохранительных органов, которые сейчас имеют право бронировать всех своих работников", - добавляет он.

В целом три четверти военнообязанных имеют либо отсрочки, либо бронь, добавляет руководитель программ программы центра глобалистки "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. "Поэтому нужно пересматривать эти показатели бронирований и отсрочек", - говорит он DW. Также он видит мобилизационный резерв среди людей в возрасте до 27 лет. "Сейчас по закону, если человек с 20 до 27 лет не прошел срочную службу, то призвать его в армию нельзя. Поэтому у нас армия укомплектована процентов на 70 людьми старше 27 лет. Полгода назад Рада приняла закон, снижающий это требование до 25 лет, но он до сих пор лежит на подписи президента", - отмечает Лакийчук.

Влияние мобилизации на экономику

Впрочем, дополнительная мобилизация нуждается в экономических ресурсах. Как пояснил Зеленский, призыв 500 тысяч человек будет стоить бюджету около 500 миллиардов гривен, и пока не понятно, откуда взять средства. "Один воин - шесть человек. Это шесть человек в гражданской жизни, уплачивающие налоги. Поэтому просто 500 тысяч человек умножьте на шесть. И поймите, как мне, правительству, всем нам найти плюс три миллиона... Плюс три миллиона налогоплательщиков с января месяца", - подчеркнул президент.

По подсчетам старшего экономиста общественной организации СASE-Украина, специализирующейся на исследовании макроэкономической политики, Владимира Дубровского только на зарплату мобилизованным нужно около 170 миллиардов гривен в год. "Если взять среднюю зарплату в 30 тысяч в месяц - это выходит в год 360 тысяч на каждого. То есть 170 миллиардов гривен в год. Кроме того, этих людей нужно вооружить, дать еду, одежду, оснащение", - отмечает DW Дубровский.

В то же время, по мнению экономиста, мобилизация еще 500 тысяч человек приведет к падению ВВП примерно на 10 процентов, ведь в стране будет отсутствовать по крайней мере четверть активной рабочей силы. До полномасштабной войны во всех секторах экономики Украины работало около 10 миллионов человек, около половины из них была занята в частном секторе, который фактически создает большую часть добавленной стоимости, говорит Дубровский. Сейчас эта цифра уменьшилась. "Ведь несколько миллионов человек находятся в эвакуации и, по крайней мере, несколько сотен тысяч уже служат. У крупного бизнеса мобилизовано уже около 13 процентов всего персонала", - говорит он.

Решение о дополнительной мобилизации еще не принято

Когда будет принято решение о дополнительной мобилизации в Украине, пока неизвестно. Как сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, дискуссии продолжаются. "Названные цифры действительно нужны - по замыслу наших военных - для нашей безопасности. Но речь идет не о ситуации "сегодня - на сегодня". Говорится о том, что за определенный период времени, скорее всего, можем ожидать, что нам нужно будет привлекать определенное количество наших граждан для защиты нашей страны", - подчеркнул он в эфире национального телемарафона.

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