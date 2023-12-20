МО РФ отказалось ограничивать срок службы мобилизованных

Срок военной службы мобилизованных закончится, как только президент РФ Владимир Путин подпишет указ о завершении мобилизации, заявило министерство.

Министерство обороны РФ отказало депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борису Вишневскому в просьбе ограничить срок службы мобилизованных россиян до одного года. Об этом сообщила в среду, 20 декабря, пресс-служба петербургского отделения партии "Яблоко" со ссылкой на ответ министерства.

В документе говорится, что срок военной службы мобилизованных закончится, как только президент страны Владимир Путин подпишет указ о завершении мобилизации. Другие варианты в ведомстве сочли "нецелесообразными".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил1 ноября 2022 года, что для завершения мобилизации указа Путина не требуется. "Президент сказал, что он посоветуется с юристами, правовиками. Сообщаем: указ не нужен. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы министерством обороны в военкоматы насчет остановки и дальнейшей не рассылки каких-либо повесток и так далее", - указал Песков.

По словам главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, окончание мобилизации в российском законодательстве ничем не предусмотрено - в отличие от военного положения, введение и отмена которого указами президента прямо прописаны в законе.

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