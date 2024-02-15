В ФРГ беженцам впервые выдали карты вместо наличных денег

Гамбург стал первой федеральной землей ФРГ, в которой выплаты просителям убежища перевели на карточную систему. Карточкой можно будет оплачивать покупки, но с нее нельзя перевести деньги за границу.

В Германии впервые отменили ежемесячные пособия в виде наличных денег просителям убежища. В Гамбурге, имеющем статус одной из 16 федеральных земель, в четверг, 15 февраля, начали выдавать специальные платежные карты SocialCard, которые заменяют наличные деньги. С этого дня все потенциальные беженцы, впервые прибывшие в Гамбург, получают в центрах первичного приема банковскую карту, на которую ежемесячно поступают 185 евро, причитающиеся им согласно закону "О материальной помощи просителям убежища", сообщил представитель земельного ведомства по делам мигрантов. Пособие на детей будут тоже переводить на "социальную карту" одного из родителей.

Картой можно оплачивать покупки в магазинах, но не в интернете

Ими можно оплачивать покупки во всех магазинах и предприятиях сферы услуг, принимающих к оплате банковские карты. При этом SocialCard невозможно пользоваться за границей и для оплаты в онлайн-магазинах. В банкоматах с нее можно снимать наличными в месяц не более 50 евро плюс 10 евро на ребенка. По данным гамбургского Сената, SocialCard - это кредитная карта Visa, работающая без банковского счета. Ее владельцам не требуется приходить за пособиями в госучреждения и специальные кассы. Кроме того, помощь соискателям убежища теперь будет предоставляться в первую очередь в виде предметов первой необходимости в центрах первичного приема.

Таким образом в Гамбурге тестируют новую систему выплат просителям убежища в качестве пилотного проекта для ее вероятного использования в остальных федеральных землях. К июню такие карты планируется ввести в 14 из 16 земель. Как утверждают власти, появление SocialCard упростит бюрократические процедуры, связанные с выплатой пособий, а также поможет предотвратить ситуации, когда беженцы переводят полученные деньги своим семьям или друзьям за границу.

Решение о введении платежной карты для соискателей убежища приняли в ноябре 2023 года главы правительств федеральных земель.

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