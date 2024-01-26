От щедрости - к экономии: ФРГ перестает раздавать деньги

Германия была одним из самых щедрых доноров в мире во всех сферах - от социального обеспечения до иностранной помощи. Однако национальный доход упал, и правительство страны столкнулось с нехваткой бюджетных средств.

Считается, что среди европейцев самые щедрые чаевые оставляют немцы. По крайней мере, именно об этом свидетельствуют данные опроса YouGov, проведенного летом прошлого года. Даже если обслуживание в ресторане или баре было ужасным, почти 20 процентов немцев говорят, что все равно оставят официанту небольшие чаевые.

Аналогичную репутацию в плане щедрости имеет немецкое правительство. Если речь заходит о финансовой помощи государства в таких сферах, как социальное обеспечение, здравоохранение, искусство или зарубежная помощь, Германия часто оказывается в первых рядах.

Германию называют страной с одной из самых развитых систем социального обеспечения в мире. Она регулярно тратит 25-30 процентов ВВП на пенсии, здравоохранение, выплаты по безработице и другие пособия, занимая по этому показателю первое место в Европе.

Страна также является вторым по величине в мире донором по линии официальной помощи в целях развития (ОПР): одного из видов иностранной помощи на развитие и обеспечение благосостояния развивающихся стран. В 2022 году Германия потратила на эти цели 32 миллиарда евро, став вторым по объему финансирования донором в мире и четвертым по объему ОПР в процентах от национального дохода. Но теперь все это может измениться.

Что с экономикой Германии

Одна из причин, по которой Германия могла так свободно тратить деньги, заключалась в сильной экономике, ориентированной на экспорт. Но в последние годы рост немецкой экономики замедлился. В 2023 году она сократилась на 0,3% - став единственной экономикой в Европе, не продемонстрировавшей роста. Ожидается, что этот год будет не намного лучше. Недавно британское издание The Economist в очередной раз назвало страну "больным человеком Европы".

Контейнерный порт Гамбурга. Бездействующие краны Фото: Joern Pollex/Getty Images

В ряду проблем, тормозящих экономическое развитие Германии, аналитики называют чрезмерную бюрократию, недостаток государственных инвестиций в инновации и инфраструктуру, а также высокие цены на энергоносители. А выход на пенсию около двух миллионов человек в ближайшие пять лет означает, что возникнут вопросы, кто будет оплачивать постоянно растущие пенсионные счета Германии.

Еще один вопрос, который считают все более проблематичным, - это "долговой тормоз" Германии. Согласно немецкой конституции, государство не может брать в долг более 0,35% национального дохода страны в год. Мнения о том, хорошо ли это для страны или нет, разделились. Некоторые, в том числе члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Партии "Союз-90"/"зеленые", которые в настоящее время входят в правящую коалицию, хотят либо реформировать этот закон, либо отменить его. Они утверждают, что он мешает Германии делать необходимые инвестиции в инфраструктуру и охрану окружающей среды.

Другие, в том числе третий партнер правительства по коалиции, либеральные демократы (СвДП), и консервативные оппозиционные партии, считают, что "долговой тормоз" должен существовать в его неизменной форме. По их мнению, это вынуждает политиков нести финансовую ответственность, и помогает сохранять управляемым государственный долг.

В ноябре Конституционный суд своим решением вынудил правительство Германии пересмотреть бюджет, оставив его с дефицитом в 30 млрд евро на 2024 год.

Инсталляция перед Минфином ФРГ в Берлине с надписью "Schuldenbremse" ("Долговой тормоз") Фото: picture-alliance/dpa/R. Jensen

На этом фоне настроение жителей Германии, похоже, тоже изменилось.

Немцы становятся более скупыми

Идея международной помощи теряет свою популярность среди населения ФРГ, отмечается в рабочем документе Института зарубежного развития за 2023 год. В 2018 году опрос показал, что 93% немцев считают важным "помогать людям в развивающихся странах". Однако в ноябре 2023 года среди жителей Германии был проведен новый опрос, где их просили ответить, за счет чего, по их мнению, следует сократить бюджет на 2024 год. Больше 50 процентов респондентов предложили экономить на зарубежной помощи развитию. Еще 32% считают, что необходимо сократить государственные выплаты на социальное обеспечение.

В колонке для Лондонской школы экономики, опубликованной в 2022 году, эксперты из Немецкого экономического института утверждают, что любой рост антимигрантских настроений в стране часто влияет на мнение о том, насколько щедрым должно быть социальное обеспечение - то есть, кто и как долго может получать пособия.

Исследование, опубликованное в середине января Европейским советом по международным отношениям, показало, что миграция вызывает наибольшую обеспокоенность у немцев. Широкая общественная дискуссия о том, что мигранты едут в Германию, привлеченные щедростью немецкой системы социального обеспечения, похоже, подтверждает оценку экспертов.

На чем будет экономить правительство Германии?

В 2023 году правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), окрыленная ростом голосов избирателей, выдвинула ряд контрпредложений по сокращению бюджетных расходов.

В сентябре один из лидеров партии Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) представил программный документ, в котором говорилось, что партия предлагает сократить федеральные расходы "в области миграции, защиты климата и политики развития".

Критические голоса звучали даже внутри правительства: зампредседателя входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki) заявил, что Германия "впустую тратит деньги" за рубежом.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер Фото: Florian Gaertner/photothek/IMAGO

Проект бюджета на 2024 год был окончательно утвержден ответственным парламентским комитетом в середине января. Он предусматривает экономию средств для всех министерств за исключением Минобороны. Министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) объявил о реформе социальных выплат для тех, кто длительное время остается без работы. Консервативные оппозиционные Христианско-демократическая партия (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) уже давно выступают за сокращение социальных пособий. Другие социальные выплаты, впрочем, не пострадали. Больше всего будет сокращена сумма помощи в целях развития (ОПР): по сравнению с 2023 годом финансирование в этой сфере уменьшится почти на 2 миллиарда евро.

При этом Германия по-прежнему планирует оставаться ведущим участником сотрудничества в области развития и международного финансирования мер по борьбе с изменением климата, заявил министр финансов. "Мы можем остаться на первом месте. Но, возможно, разрыв со вторым местом можно сократить", - сказал Кристиан Линднер в декабре в интервью газетам медиагруппы Funke.

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