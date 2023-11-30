Расходы ФРГ на оборону в 2024 году превысят 2 процента ВВП

О планах увеличить военные расходы Германии до уровня более 2 процентов ВВП министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил на Берлинской конференции по безопасности.

Расходы Германии на оборону в 2024 году "превысят отметку в два процента ВВП". Об этом заявил в четверг, 30 ноября, на Берлинской конференции по безопасности (BSС) министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius), слова которого цитирует агентство Reuters. Оборонные расходы в объеме двух процентов ВВП страны предусмотрены Договором НАТО. Выполнить это условие ранее неоднократно призывал партнеров по Североатлантическому альянсу, в том числе Германию, Дональд Трамп, занимавший в то время должность президента США. После полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года дискуссия о необходимости увеличить расходы на оборону разгорелась в Германии с новой силой.

Кризис вокруг федерального бюджета Германии на 2024 год

Заявление Бориса Писториуса было сделано на фоне кризиса вокруг федерального бюджета Германии на 2024 год.

15 ноября Федеральный конституционный суд ФРГ в Карлсруэ постановил, что правительство страны не имело права направить на другие цели невостребованные кредиты в размере 60 млрд евро из специального дополнительного фонда, созданного властями страны в 2021 году для ликвидации последствий пандемии коронавируса. Повторить такой маневр можно было бы лишь в том случае, если постфактум объявить чрезвычайной и ситуацию в течение всего текущего года.

Сразу после решения Конституционного суда министерство финансов ФРГ заморозило расходы из того климатического и трансформационного фонда, в который изначально и были направлены 60 млрд евро (точнее, опция на кредиты на такую сумму) из антиковидного дополнительного бюджета 2021 года. Однако этой меры оказалось недостаточно.

Утром 21 ноября стало известно, что практически всем немецким министерствам и ведомствам запрещено брать на себя новые финансовые обязательства, например заключать договоры на реализацию каких бы то ни было будущих проектов. Обслуживать допускается только текущие, заранее утвержденные расходы.

В тот же день министр обороны ФРГ Борис Писториус на встрече в Киеве с украинским коллегой Рустемом Умеровым объявил, что Германия предоставит Украине военную помощь на сумму 1,3 млрд евро.

Рекордные расходы России на оборону

Берлинская конференция по безопасности является "мероприятием-побратимом" Мюнхенской конференции по безопасности. В этом году она проходит 29-30 ноября с участием высокопоставленных политиков и международных экспертов в сфере безопасности.

17 ноября Госдума РФ приняла в третьем чтении проект федерального бюджета России на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов, который также предусматривает рекордные в современной истории страны военные расходы. На статью "национальная оборона" планируется выделить около 10,8 трлн рублей. Это 29,4% расходов, ожидаемых в будущем году.

Смотрите также: