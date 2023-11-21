ФРГ предоставит Киеву новую военную помощь на 1,3 млрд евро
Германия предоставит Украине, обороняющейся от российской военной агрессии, новый пакет военной помощи на сумму 1,3 млрд евро. Среди прочего в него войдут четыре зенитных системы Iris T-SLM, артиллерийские боеприпасы и противотанковые мины, сообщил во вторник, 21 ноября, министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) на встрече в Киеве с украинским коллегой Рустемом Умеровым.
Это уже третья партия комплексов Iris-T, которую Германия поставит Украине с начала войны. Три зенитные системы данного типа Берлин уже передал Киеву, еще одна будет предоставлена предстоящей зимой. Вторая партия в составе четырех комплексов Iris-T будет поставлена в 2024 году, а третья - в 2025-м, отмечает AFP.
В ходе визита в Киев Писториус заверил Украину в "солидарности и тесных отношениях" с Берлином. По его словам, Германия тем самым предоставляет уже пятый пакет военной помощи с прошлой зимы. Комментируя возможности поставок дальнобойных ракет Taurus, которые Киев просит у Берлина, министр обороны ФРГ указал на отсутствие новой информации в этой связи.
Необъявленный визит
Борис Писториус прибыл в Киев на поезде ранним утром 21 ноября. В Берлине целью этого неанонсированного визита назвали подтверждение поддержки Украины Германией. Основными темами поездки станут обучение украинских солдат и военная помощь Киеву.
Среди прочего запланированы переговоры Писториуса с президентом Украины Владимиром Зеленским. В программу визита также включены возложение венков на площади Независимости (майдане Незалежности), где десять лет назад начались проевропейские протесты, и посещение украинского военного учебного центра. Это уже второй визит Писториуса в Киев с момента вступления в должность министра обороны в январе текущего года. Предыдущий раз он был в Украине в феврале.
Накануне в столице Украины побывал глава Пентагона Ллойд Остин. Он заверил Киев в том, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину в ее оборонительных действиях против российской агрессии, "несмотря на растущее противодействие республиканцев в Конгрессе и неудачи на поле боя".
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