ФРГ предоставит Киеву новую военную помощь на 1,3 млрд евро

В новый пакет помощи войдут четыре комплекса Iris-T, артиллерийские боеприпасы и противотанковые мины. Это уже третья партия зенитных систем, которую Берлин передаст Украине.

Германия предоставит Украине, обороняющейся от российской военной агрессии, новый пакет военной помощи на сумму 1,3 млрд евро. Среди прочего в него войдут четыре зенитных системы Iris T-SLM, артиллерийские боеприпасы и противотанковые мины, сообщил во вторник, 21 ноября, министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) на встрече в Киеве с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Это уже третья партия комплексов Iris-T, которую Германия поставит Украине с начала войны. Три зенитные системы данного типа Берлин уже передал Киеву, еще одна будет предоставлена предстоящей зимой. Вторая партия в составе четырех комплексов Iris-T будет поставлена в 2024 году, а третья - в 2025-м, отмечает AFP.

В ходе визита в Киев Писториус заверил Украину в "солидарности и тесных отношениях" с Берлином. По его словам, Германия тем самым предоставляет уже пятый пакет военной помощи с прошлой зимы. Комментируя возможности поставок дальнобойных ракет Taurus, которые Киев просит у Берлина, министр обороны ФРГ указал на отсутствие новой информации в этой связи.

Необъявленный визит

Борис Писториус прибыл в Киев на поезде ранним утром 21 ноября. В Берлине целью этого неанонсированного визита назвали подтверждение поддержки Украины Германией. Основными темами поездки станут обучение украинских солдат и военная помощь Киеву.

Среди прочего запланированы переговоры Писториуса с президентом Украины Владимиром Зеленским. В программу визита также включены возложение венков на площади Независимости (майдане Незалежности), где десять лет назад начались проевропейские протесты, и посещение украинского военного учебного центра. Это уже второй визит Писториуса в Киев с момента вступления в должность министра обороны в январе текущего года. Предыдущий раз он был в Украине в феврале.

Накануне в столице Украины побывал глава Пентагона Ллойд Остин. Он заверил Киев в том, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину в ее оборонительных действиях против российской агрессии, "несмотря на растущее противодействие республиканцев в Конгрессе и неудачи на поле боя".

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