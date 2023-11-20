Визит в Киев: Остин обещает Украине дальнейшую поддержку США

США вместе с союзниками продолжат поддерживать Украину в защите от российской агрессии, заверил Владимира Зеленского глава Пентагона, прибывший в Киев с неанонсированным визитом.

США продолжат поддерживать Украину в ее оборонительных действиях против российской агрессии, "несмотря на растущее противодействие республиканцев в Конгрессе и неудачи на поле боя". В этом заверил украинское руководство министр обороны США Ллойд Остин, прибывший в Киев с неанонсированным визитом. Слова главы Пентагона процитировала в понедельник, 20 ноября, американская газета The Washington Post со сылкой на неназванных членов возглавляемой Остином делегации.

Сам американский министр по окончании встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским написал в соцсети Х: "Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим оказывать поддержку Украине в удовлетворении ее неотложных потребностей на поле боя и долгосрочных оборонных нужд". Он отметил, что для него "было честью" встретиться с украинским президентом, чтобы подтвердить твердую поддержку Украины Соединенными Штатами.

Остин проведет 17-ю встречу в формате "Рамштайн"

Вместе с Ллойдом Остиным в Киев прибыл верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. Как уточняется на сайте Пентагона, в ходе этого визита глава Минобороны США намеревался обсудить с украинским руководством дальнейшее укрепление стратегического партнерства, "включая обеспечение вооруженных сил Украины боевыми возможностями, необходимыми им как для зимы, так и для защиты своей страны от будущих российских угроз".

Позже на текущей неделе американский министр проведет 17-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", оно пройдет в режиме онлайн. Ожидается, что во встрече примут участие представители около 50 стран.

Помощь парламента США Украине остается под вопросом

США - ключевой союзник Украины, лидер по объему военной помощи. С начала войны России против Украины Вашингтон выделил 60 млрд долларов (55 млрд евро) в целях поддержки украинской стороны. По данным американских властей, к началу ноября текущего года США потратили 96% этой суммы.

Президент Джо Байден в октябре просил парламент США одобрить выделение 61,4 млрд долларов на помощь Украине и 14,3 млрд на помощь Израилю, однако из-за разногласий между демократами и республиканцами годовой бюджет пока не принят. Обе палаты конгресса утвердили лишь временный бюджет, в который не включена помощь Украине и Израилю.

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