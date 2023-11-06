Кулеба: Украину ждет худшая зима в истории

Украине нужно больше систем ПВО, чтобы защитить гражданскую инфраструктуру зимой, сказал в интервью Die Welt глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Кроме того, Киев продолжает добиваться поставок немецких ракет Taurus.

В Украине готовы временно "закрыть глаза" на отказ Германии поставить дальнобойные ракеты Taurus, если взамен власти ФРГ передадут больше систем ПВО, чтобы защитить гражданскую инфраструктуру страны предстоящей зимой. Об этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью Die Welt , опубликованном в понедельник, 6 ноября.

"Я купил десятки свечей. Мой отец купил полный грузовик дров. Мы готовимся к худшей зиме, чем когда-либо. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО. Мы стараемся как можно лучше защитить наши электростанции. Но россияне уже приспособились к этому. Они снова будут проверять нашу выносливость своими ракетами. Но мы победим", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

В то же время Киев надеется получить от Германии крылатые ракеты Taurus в дальнейшем, подчеркнул он. "Тема Taurus для нас еще не закрыта и мы продолжаем над ней работать. Германию всегда судят на основании очень высоких моральных стандартов, но при этом упускается из виду, какой огромный поворот она уже совершила. Вспомните время до 24 февраля 2022 года, когда только и говорилось о дружбе с Россией. Сегодня этого уже никто не делает", - отметил министр.

Кулеба: Бербок заверила меня, что Украину примут в ЕС

В начале ноября Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) в Берлине. Одной из тем, по его словам, было вступление Украины в Евросоюз. "Я не сомневаюсь, что Украина станет частью Европейского Союза, - сказал Кулеба Die Welt. - Я получил это заверение от Анналены Бербок".

Чтобы присоединиться к единому рынку ЕС, Украина должна реформировать систему правосудия и усилить меры по борьбе с коррупцией, добавил Кулеба. "Мы уже приняли соответствующие законы, которые теперь надо выполнять", - подчеркнул он.

"Если Запад не сможет выиграть эту войну, какую он тогда сможет выиграть?"

Глава украинского МИД также прокомментировал сентябрьское заявление Владимира Зеленского в Конгрессе США, что без поддержки Вашингтона Украина проиграет войну. "Зеленский сказал это американским сенаторам, чтобы они поняли всю срочность оказания военной помощи Украине. Если Запад не сможет выиграть эту войну, то какую он тогда сможет выиграть?" - задается вопросом Кулеба.

Он добавил, что, независимо от исхода президентских выборов в США 2024 года, Киев не может позволить себе зависеть исключительно от американской поддержки и сейчас "широко инвестирует в собственное производство всевозможных вооружений, значительно увеличивая собственное производство и милитаризируя экономику". Кулеба также отметил европейскую поддержку, "которую часто недооценивают": "Я думаю, что благодаря нашим друзьям в Европе и других странах мы не боимся сценария конца света".

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