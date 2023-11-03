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Кулеба: Международная поддержка Украины не ослабевает

Жан Рофе
3 ноября 2023 г.

Несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке, глава МИД Украины не видит, чтобы помощь партнеров "каким-либо образом уменьшалась".

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Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, на Мюнхенской конференции по безопасности (фото из архива: 18 февраля 2023 года)
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (фото из архива)Фото: Petr David Josek/AP Photo/picture alliance

Украина не ощущает ослабления международной помощи в ее борьбе с российской агрессией, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В беседе с телеведущей Майбрит Ильнер (Maybrit Illner) в эфире одноименной передачи немецкого общественно-правового канала ZDF в четверг, 2 ноября, он сказал, что не видит, "чтобы поддержка наших партнеров каким-либо образом уменьшалась", несмотря на войну на Ближнем Востоке.

Напротив, Киев, по словам Кулебы, "получил заверения на всех уровнях, что поддержка Украины будет продолжаться". У партнеров также есть для этого возможности, отметил министр. Украина надеется, что ситуация на Ближнем Востоке не будет обостряться дальше, хотя и допускает, что "обстоятельства могут измениться", сказал он.

"Чем дольше длится эта война, тем больше ресурсов она будет отнимать", - добавил Кулеба, говоря о Ближнем Востоке. Однако, по его мнению, "в основных столицах есть очень четкое понимание того, что поставлено на карту - как в Украине, так и на Ближнем Востоке". Речь идет не только о безопасности в этих регионах мира, подчеркнул глава украинского МИДа.

Кулеба - о поставках ракет Taurus

Касаясь дискуссии о поставках Украине крылатых ракет Taurus, Кулеба выразил понимание позиции Германии, которой требуется время для принятия решения по этому вопросу. По его словам, Киев с уважением к этому относится.

В то же время министр назвал бессмысленным аргумент о дальности этих крылатых ракет. Украина могла бы перебросить и другие системы вооружения к границе, чтобы достичь российской территории. "Так что дело не в этом. Вся дискуссия вращается вокруг доверия", - сказал Кулеба, отметив, что украинские власти обещали не использовать ракеты Taurus на территории РФ. "Мы держим свое слово", - заявил он.

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