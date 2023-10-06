В ФРГ критикуют Шольца за отказ дать Украине ракеты Taurus

В оппозиционном Христианско-демократического союзе (ХДС) в пятницу, 6 октября, раскритиковали решение канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) не поставлять Украине крылатые ракеты Taurus большой дальности. Эксперт по внешней политике ХДС Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) назвал это решение "фундаментальной потерей доверия" для всей коалиции.

По мнению политика, ответственность за отказ поставлять ракеты несет не только канцлер, но и остальные министры правительства. Глава МИД Анналена Бербок (Annalena Baerbock), министры экономики Роберт Хабек (Robert Habeck), финансов Кристиан Линднер (Christian Lindner) и обороны Борис Писториус (Boris Pistorius) действуют в этом вопросе "против своих личных убеждений" и "при этом наносят серьезный ущерб себе, нашему европейскому авторитету в Европе и нашей демократии", заявил Рёттген.

"Отказ канцлера передать Taurus украинцам способствует затягиванию войны. Поэтому эта политика имеет серьезные моральные и политические недостатки", - подчеркнул эксперт ХДС.

Шольцу напомнили о поставках ракет Францией и Великобританией

Еще один депутат бундестага от ХДС, полковник бундесвера в отставке Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter), критикуя отказ Шольца, напомнил, что Великобритания и Франция уже поставляют Украине аналогичные ракеты большой дальности.

"Отказавшись от поставки крылатых ракет Taurus и отложив любое планирование с мая, Германия снова применяет особый подход. Это означает, что мы теряем доверие в Европе и США и раздражаем наших партнеров, особенно в Великобритании и Франции, которые уже поставляют аналогичные крылатые ракеты", - заявил Кизеветтер агентству dpa.

Он также выразил мнение, что поставки ракет помогут Украине освободить аннексированный Россией Крым и оказаться в более выигрышной позиции. "Таким образом, война могла бы закончиться быстрее и с меньшим кровопролитием", - заявил Кизеветтер.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности – за отправку ракет

В поддержку передачи Киеву ракет выступил и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen). По его словам, возможное использование Taurus для атак на Крымский мост и Крым было бы "законным" и "важным" для Украины с военной точки зрения.

Кроме того, Хойсген счел безосновательными аргументы Шольца, который опасается, что при передаче ракет немецкие солдаты окажутся втянутыми в войну, поскольку должны будут помогать с программированием ракет. По данным британских и французских источников, украинцы теперь могут сами программировать такое оружие, указал Хойсген. "Тогда я не вижу никаких опасений по поводу того, почему нам не следует поставлять эти важные крылатые ракеты совместно с Англией и Францией", - заключил он.

Отказ Шольца поставлять Taurus

О решении Шольца не поставлять Украине Taurus накануне сообщила газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ и Украины. На недавней встрече в бундестаге с представителями комитета по внешнеполитическим делам канцлер заявил, что ракеты Taurus нельзя сравнивать, например, с уже поставленными Украине британскими Storm Shadows.

В то же время, по информации издания, между Берлином и Киевом идут переговоры об усилении ПВО и возможных дальнейших поставках Patriot.

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