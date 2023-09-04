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Депутат бундестага: Шольц блокирует поставки Taurus Украине

Илья Коваль
4 сентября 2023 г.

Шольц единолично блокирует решение о поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, заявила председательница комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

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Немецкая крылатая ракета большой дальности Taurus на фоне боевого самолета Tornado (фото из архива)
Немецкая дальнобойная крылатая ракета TaurusФото: Bernhard Huber/MBDA

Председательница комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zim­mer­mann) обвинила канцлера ФРГ Олафа Шольца (Оlaf Scholz) в единоличном блокировании решения о поставках Украине немецких крылатых ракет Taurus.

"Он не хочет поставлять Taurus "сейчас". Но "сейчас" в Украине продолжают гибнуть люди. Бога ради, чего ждет канцлер? Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно", - написала Штрак-Циммерманн вечером в воскресенье, 3 сентября, в соцсети X. Штрак-Циммерман представляет Свободную демократическую партию (СвДП), которая вместе с "зелеными" и социал-демократами образует правящую коалицию Германии.

Украина просит у Германии ракеты Taurus с мая

Украина официально запросила у ФРГ ракеты Taurus в конце мая 2023 года и с тех пор ожидает решения немецких властей. При этом представители "зеленых" и либералов из СвДП неоднократно выступали с поддержкой идеи о поставках этих крылатых ракет. Ракеты Taurus с дальностью до 500 километров производятся в Германии с 2005 года, на вооружении бундесвера их примерно 600 единиц.

Украина просит Берлин поставить ракеты Taurus, чтобы получить возможность атаковать позиции ВС РФ далеко за линией фронта. Великобритания первой среди партнеров Украины объявила о передаче Киеву дальнобойного оружия, еще в мае пообещав поставить крылатые ракеты Storm Shadow. В июле с аналогичным заявлением выступила Франция. В августе еженедельник Der Spiegel сообщил, что Минобороны ФРГ попросило производителя Taurus интегрировать в дальнобойные ракеты ограничения, касающиеся программирования возможных целей. С помощью этих технических преобразований канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) стремится исключить возможность украинских атак на российскую территорию, отмечало издание.

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