Европарламент за 50 млрд евро помощи Киеву, но с оговорками

Евродепутаты одобрили план Еврокомиссии создать четырехлетний Фонд помощи Украине, предполагающий выделение до 50 млрд евро в виде грантов и кредитов. Однако они выдвинули новые условия.

Европейский парламент подавляющим большинством голосов поддержал инициативу Европейской комиссии создать специальный Фонд помощи Украине на сумму до 50 миллиардов евро. Во вторник, 17 октября, "за" проголосовали 512, "против" - 45, 63 воздержались.

Этому голосованию предшествовал анализ плана Еврокомиссии двумя парламентскими комитетами: по бюджету и иностранным делам, после чего они приняли новый документ. С одной стороны, в нем полностью и безоговорочно поддерживается программа помощи Украине, а с другой, - выдвигаются дополнительные условия ее оказания. Именно за это предложение и проголосовал Европарламент. В чем его суть?

Члены комитетов подняли уровень амбициозности проекта, добавив два пункта: усиление подотчетности и привлечение российских замороженных активов. Эти требования активно поддержали остальные депутаты в ходе предшествовавших голосованию дебатов 16 октября. Беспрецедентное число парламентариев высказались за конфискацию активов РФ, а также в пользу создания системы сдержек и противовесов для предотвращения коррупции при использовании Фонда помощи Украине.

Предотвращение коррупции

Европарламент требует, чтобы Фонд помощи Украине основывался на последовательном плане реконструкции (его также называют "план Украины"). Он должен быть подготовлен украинским правительством после консультаций с представителями гражданского общества и соответствовать критериям вступления в ЕС. Затем план должна утвердить Верховная рада и передать на одобрение Евросоюзу.

Йоханнес Хан Фото: KENZO TRIBOUILLARD/AFP/Getty Images

По словам еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Хана (Johannes Hahn), Брюссель уже оказывает Киеву содействие в подготовке этого плана. В "план Украины" должен быть внесен список мер по проведению реформ и привлечению инвестиций, а также качественные и количественные показатели, демонстрирующие реализацию этих мер. К ним должен прилагаться ориентировочный график реализации всех этапов плана. Евродепутаты настаивают, чтобы и Киев, и Брюссель своевременно информировали их о каждом шаге, связанном с Фондом помощи Украине.

Использование замороженных российских активов

В документе, за который проголосовал Европарламент, содержится настоятельная рекомендация использовать для восстановления Украины замороженные российские активы, причем, интегрировав их в Фонд помощи в виде грантов. "Россия и ее союзники должны заплатить за ущерб, нанесенный Украине", - сказано в тексте. По убеждению Европарламента, Евросоюз и его члены в тесном сотрудничестве с другими институтами и странами должны создать правовую основу для конфискации госактивов РФ, чтобы финансировать восстановление Украины и выплатить компенсации жертвам российской агрессии. Депутаты уверены, что это допускается обычным международным правом "либо как коллективная контрмера в ответ на нарушение Россией основополагающего принципа, запрещающего агрессию, либо как акт коллективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН".

Любые активы вместе с доходами от них, конфискованные в связи с российской агрессией в Украине у России, других государств, а также юридических и физических лиц, любые доходы, полученные от управления активами РФ, замороженными в соответствии с санкциями ЕС, могут быть использованы как гранты Украине, считают депутаты Европарламента. Условием для этого они называют соблюдение норм международного права.

Всеобъемлющая поддержка

В ходе дебатов в Европарламенте большинство взявших слово депутатов с энтузиазмом поддержали Украину и план Еврокомиссии и парламентских комитетов. Европарламентарии подчеркивали, насколько важен сейчас, спустя 600 дней после начала полномасштабной российской агрессии, столь мощный сигнал Украине и международным партнерам о приверженности Евросоюза поддержке украинского народа и о его обязательствах перед ним. Особенно в условиях неопределенности дальнейшей помощи со стороны США.

Виола фон Крамон-Таубадель Фото: European Union 2023/Alexis Haulot

Приветствовалось и то, что план ЕС призван способствовать укреплению демократии в Украине и повышению благосостояния ее жителей. "Восстановление украинской экономики станет крупнейшим символом поражения России", - отметил парламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. "Украина будущего станет образцом для других", - заявила немка Виола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel).

Критика плана помощи Украине

В то же время прозвучала критика отдельных аспектов плана и инициативы в целом. Депутаты говорили о нулевом уровне толерантности к потенциальному нецелевому использованию средств Евросоюза и необходимости максимально снизить риск коррупции в Фонде помощи Украине. "Должна быть обеспечена прозрачность и отчетность по каждому центу", - указала фон Крамон. Среди других конструктивных предложений прозвучали идеи составить список конечных бенефициаров, чтобы иметь возможность следить за деньгами, и установить демократический контроль фонда со стороны Европарламента.

Литовский депутат Андрюс Кубилюс предложил ввести должность уполномоченного ЕС по восстановлению Украины и создать специальное агентство. "Нам нужны более эффективные институты со стороны ЕС", - подчеркнул он. Фонд помощи Украине он назвал "современным планом Маршалла", а саму Украину - "страной возможностей", однако добавил, что для реализации этого амбициозного плана понадобится гораздо больше, чем запланированные 50 млрд евро, а именно - свыше 380 млрд на ближайшие десять лет. Выход один: конфисковать все 300 млрд замороженных российских активов, убежден докладчик Европарламента по России. На том же настаивает и польский депутат Влодзимеж Тимошевич. По его словам, обращенным к Совету ЕС, "совершенные военные преступления оправдывают эту меру".

Еще два критика процитировали недавнее интервью бывшего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера изданию Politico, в котором он назвал Украину "страной, коррумпированной на всех уровнях общества", и предостерегли от создания фонда. Представители левых говорили, что Украина никогда не расплатится по кредитам, что ее "распродадут" либо "разворуют западные бизнесмены" и "колонизирует Евросоюз". "Это возможность для массового обогащения ничтожного меньшинства украинских олигархов и транснациональных финансовых корпораций в стране, печально известной своей коррумпированностью", - заявила ирландская депутат Клэр Дэйли от Левой группы в Европарламенте.

Ответ на критику

"Это будет одна из самых контролируемых финансовых операций, которые мы когда-либо видели", - заверил докладчик по Фонду помощи Украине немецкий депутат Михаэль Галер (Michael Gahler). Он добавил, что в Украине есть политические основы, общественный запрос и воля истинных реформаторов и гражданского общества, чтобы не допустить коррупции.

Михаэль Галер Фото: European Union 2023/Alexis Haulot

"Единственный, кто хочет колонизировать Украину, - это Путин", - отметил он. А инвестиции в Украину сделают ее безопаснее: "Никто ничего не отнимет, но будет заинтересованность в том, чтобы страна оставалась безопасной и стояла на стороне свободы и демократии, и эта страна в итоге станет активом для ЕС".

Предложение Еврокомиссии

Фонд помощи Украине должен обеспечить стабильную и предсказуемую финансовую поддержку страны в период с 2024 по 2027 год. В него будет входить прямая поддержка в виде грантов и кредитов, мобилизация частных инвестиций в Украину путем предоставления гарантий и смешанного финансирования, а также финансирование программы развития центральных, региональных и муниципальных органов власти и гражданского общества Украины.

Ориентировочная доля займов составит две трети (33 млрд евро), а грантов - одну треть (17 млрд евро). Европарламент и Совет ЕС будут ежегодно принимать решение об окончательном распределении средств в рамках бюджетной процедуры. За использованием средств должна следить независимая группа аудиторов, назначенная Еврокомиссией.

Фонд должен быть полностью одобрен до конца года, чтобы обеспечить бесперебойную поддержку Украины с января 2024 года. Следующий этап - трехсторонние переговоры Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента.

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