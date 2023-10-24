Эксперт SWP: Хотите переговоров о мире, дайте Киеву оружие

Дипломатическое наступление России и Украины на мировой арене исход войны не решит, международные посредники понадобятся только после военных побед, предупреждает Сабине Фишер.

Пока левые немецкие пацифисты призывают не снабжать Украину оружием и добиваться прекращения начатой Россией войны с Украиной дипломатическими средствами, в экспертных кругах ФРГ преобладает точка зрения, что пока нет предпосылок для мирных переговоров.

Об этом, в частности, свидетельствует статья одного из ведущих немецких специалистов по России Сабине Фишер (Sabine Fischer), в которой она приходит к выводу, что "Германия и ее партнеры должны и дальше укреплять Украину в военном плане, чтобы будущие переговоры о прекращении огня вообще стали бы возможными".

Стратегия Москвы: надежда на смену политики США

Сабине Фишер - один из ведущих немецких специалистов по России Фото: SWP Berlin

Статья "Дипломатия в контексте российского нападения на Украину" опубликована 23 октября на сайте берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) - научного института, консультирующего по внешнеполитическим вопросам как правительство и парламент Германии, так и Евросоюз. И хотя публикация сопровождается традиционным указанием, что ее содержание отражает личную точку зрения автора, представленный текст явно носит программный характер. Ведь Сабине Фишер - не только старший научный сотрудник этого института, но и исполнительный директор Германской ассоциации по исследованиям Восточной Европы (Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, DGO).

В статье анализируются связанные с войной дипломатические усилия России и Украины, а также ряда стран и международных организаций. Автор напоминает, что в прошлом году прямые российско-украинские переговоры о прекращении огня после нескольких месяцев были прерваны.

Поворотным моментом, по ее мнению, стала объявленная Россией 30 сентября 2022 года аннексия четырех украинских областей - Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской, после чего Москва стала требовать признать "принадлежность" к РФ не только Крыма, но и этих территорий. В результате были заблокированы любые усилия по установлению мира, подчеркивает Сабине Фишер.

Йоханнесбург, август 2023 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) на саммите БРИКС в Южной Африке Фото: Alet Pretorius/REUTERS

Сегодня, по ее словам, "Москва и Киев стремятся с помощью дипломатических инициатив повлиять в выгодном для себя плане на международный контекст войны". На это указывает и подзаголовок статьи: "Продолжение войны иными средствами". "Российская военная дипломатия, - отмечает Сабине Фишер, - нацелена на то, чтобы ослабить "коллективный Запад" на глобальном уровне. Это должно способствовать прекращению внешней поддержки Украины". В свою очередь, "усилия Украины направлены на то, чтобы изолировать Россию".

Стратегию Москвы немецкий эксперт объясняет так: "Российская политическая элита уже давно пребывает в убеждении, что войну против России ведет "коллективный Запад". Украина даже после полутора лет ожесточенного и успешного сопротивления не рассматривается как самостоятельно действующий субъект. В глазах Москвы она была и остается придатком и марионеткой Вашингтона. Такой взгляд на соседнюю страну порождает ожидание, что в обозримом будущем США заставят Киев пойти на прекращение огня с территориальными уступками России".

Июль 2023 года. Президент РФ Владимир Путин выступает в Санкт-Петербурге на саммите "Россия-Африка" Фото: Pavel Bednyakov/POOL/AFP/Getty Images

Москва исходит из того, что время работает на нее, и делает ставку на "свои возможности усиливать политические кризисы в западных демократических странах", добавляет Сабине Фишер. Неоднократные угрозы ядерной эскалации, по ее оценке, являются частью этой стратегии.

Автор статьи обращает также внимание на предпринимаемые с лета 2022 года усилия России заручиться поддержкой правительств стран Глобального Юга. При этом РФ пытается предстать своего рода "лидером антиколониального движения" и изобразить западную модель глобализации всего лишь как продолжение европейского колониализма.

"Формула мира" Зеленского: не компромиссы, а условия

Говоря о дипломатической стратегии Украины, автор публикации проводит четкую грань между первоначальной установкой Киева на переговоры с Россией, когда еще была готовность из-за сложного военного положения пойти на "далекоидущие уступки", и изложенной в ноябре 2022 года на саммите G20 в Индонезии "формулой мира" из 10 пунктов.

Февраль 2023 года. Владимир Зеленский во время визита в Европейский парламент в Брюсселе Фото: Ukrainian Presidentia/Zuma/IMAGO

"Эта "формула мира" адресована уже не России, а международному сообществу. Она призвана разъяснить украинскую позицию, вписать ее в процесс поиска решений важных глобальных проблем (продовольственный кризис, изменение климата и разрушение окружающей среды, энергетический кризис) и усилить международную солидарность с Украиной", - отмечает Сабине Фишер.

"Этот план, - подчеркивает эксперт, - содержит не предложение компромиссов, а условия, которые, с украинской точки зрения, должны быть выполнены до того, как дело дойдет до подписания мирного договора. Среди них - полный отвод российских войск, возвращение всех депортированных лиц, уголовное преследование за совершенные военные преступления и выплата репараций".

Май 2023 года. Владимир Зеленский на переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Фото: SPA/dpa/picture alliance

По мнению Сабине Фишер, политическому руководству Украины во главе с Владимиром Зеленским "удалось благодаря "формуле мира" войти в контакт с растущим числом государств и обеспечить себе влияние на международную дискуссию".

Автор статьи отмечает, что пока неясно, какая из сторон в конце концов одержит верх в дипломатическом противостоянии на международной арене, кто победит в "войне нарративов". Однако исход самой войны, в которой "Россия стремится уничтожить Украину", решат другие факторы, а именно - военные, подчеркивает она.

Исход войны решат победы на поле боя

"Вероятность или возможность переговоров будут зависеть исключительно от хода войны. Необходимо сделать так, чтобы Украина была в состоянии добиться выгодных ей условий для ведения переговоров", - призывает эксперт SWP и уточняет, что речь идет о нанесении российской стороне на театре военных действий столь серьезных поражений, что путинский режим или значительные части элиты России осознают, что дальнейшее ведение войны им невыгодно.

"Лишь тогда свою роль смогут сыграть и международные посреднические усилия. Если Германия и другие партнеры на мировой арене хотят обеспечить такой ход событий, они должны решительно продолжить и расширить свою военную поддержку", - приходит к выводу эксперт берлинского фонда "Наука и политикиа" Сабине Фишер. И завершает статью краткой формулой: "Украину надо в военном плане существенно усилить, а Россию - существенно ослабить".

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