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Владимир Зеленский (Copyright: xUkrainexPresidency/UkrainianxPrex)
Владимир Зеленский (Copyright: xUkrainexPresidency/UkrainianxPrex)Фото: Ukrainan Presidency/ZUMA/IMAGO
ПолитикаУкраина

Зеленский призвал к саммиту для реализации "формулы мира"

Екатерина Венкина
6 мин. назад

Обнародовано обращение президента Украины по случаю финала ЧМ-2022 в Катаре. Ранее его отказалась показать ФИФА, передавал CNN.

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Украина призывает к проведению этой зимой глобального саммита для реализации "формулы мира", предложенной ранее украинским президентом. Об этом говорится в воскресенье, 18 декабря, в обращении Владимира Зеленского по случаю финала чемпионата мира (ЧМ) 2022 по футболу в Катаре. Как передал телеканал CNN 16 декабря со ссылкой на источник, Международная федерация футбола (ФИФА) ранее отказалась показать это выступление Зеленского перед итоговым матчем ЧМ.

По словам Зеленского, подобный саммит должен послужить объединению всех народов "вокруг идеи глобального мира".

В понедельник, 12 декабря, глава украинского государства, выступая перед странами "Группы семи" ("большой семерки", G7), предложил создать специальную встречу - Global Peace Formula Summit, - чтобы определиться, "как и когда мы сможем реализовать пункты украинской формулы мира". Проведение саммита и важность реализации формулы из десяти шагов Зеленский обсуждал ранее и в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.

"Мир должен одержать верх"

"Войны должны потерпеть крах, а мир одержать верх, как это здесь сейчас - в Катаре. Чемпионат мира, а не мировая война - это возможно", - подчеркивается в обращении Зеленского. Запись активно распространяют украинские спортсмены и футбольные функционеры.

Как передал ранее CNN, ФИФА пошла на крайние меры, чтобы не допустить политических заявлений в ходе ЧМ в Катаре. На пресс-конференции 16 декабря Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино признал, что ФИФА до этого  заблокировала ряд высказываний. По версии Инфантино, это было связано с тем, что организация якобы должна "заботиться обо всех".

"Мы защищаем ценности, мы защищаем права человека и права каждого на чемпионате мира", - уверял руководитель ФИФА. "У болельщиков и миллиардов зрителей, которые смотрят игры по телевизору, есть свои проблемы. Они хотят 90 или 120 минут не думать ни о чем и просто наслаждаться этим маленьким моментом удовольствия и радости. Мы должны подарить им время, когда они смогут забыть о своих проблемах и насладиться футболом", - добавил Инфантино.

"Формула мира" Зеленского

Владимир Зеленский до этого выступал по видеосвязи почти на всех масштабных мероприятиях - от саммита G20 до вручения премии "Грэмми" и Каннского кинофестиваля. Президент Украины также давал многочисленные интервью и беседовал с различными журналистами и известными артистами, включая Шона Пенна и Дэвида Леттермана.

Зеленский в сентябре представил свою "формулу мира" из 10 пунктов. Речь идет, в частности, о наказании за нарушение границ стран, в том числе - путем санкций, праве государств на защиту жизни своих граждан, восстановлении безопасности (в том числе продовольственной и ядерной), а также территориальной целостности Украины.

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