Саммит G7 и другие события 292-го дня войны

G7 под председательством ФРГ подтвердила приверженность санкционной политике в отношении РФ. На заседании Совета ЕС по иностранным делам согласовали увеличение Европейского фонда мира.

На 292-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 12 декабря, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

G7 под председательством ФРГ подтвердила приверженность санкционной политике в отношении РФ

Страны "Группы семи" ("большой семерки", G7) "по-прежнему привержены" санкционной политике в отношении России. Об этом говорится в заявлении лидеров G7 по итогам встречи, прошедшей в формате видеоконференции. Саммит стал последнем заседанием "большой семерки" под руководством Берлина. "Мы продолжим координировать усилия по удовлетворению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике", уделяя непосредственное внимание предоставлению Киеву "систем и средств противовоздушной обороны", подчеркнули в G7.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что солидарность с Украиной являлась "красной нитью" председательства ФРГ в "семерке". Шольц также официально запустил "климатический клуб" - формат, параметры которого были официально обозначены еще летом на саммите G7 в баварском замке Эльмау.

Перед собравшимися по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Киев нуждается в современных танках, более реактивной артиллерии и более дальнобойных ракетах. Украинский лидер призвал увеличить помощь Украине в вопросе поставок газа и активнее подходить к восстановлению инфраструктуры страны. Политик также выразил уверенность в необходимости использовать "новую дипломатию" для освобождения всех территорий Украины. "Предлагаю созвать специальный саммит - Global Peace Formula Summit, - чтобы определиться, как и когда мы сможем реализовать пункты украинской формулы мира", - подчеркнул он. Проведение саммита и важность реализации формулы мира из десяти шагов Зеленский обсуждал ранее в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.

На заседании Совета ЕС по иностранным делам согласовали увеличение Европейского фонда мира

На плановом заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе согласовали увеличение Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF), который используется для финансирования закупок оружия и военного оборудования для Киева. В 2023 году финансовый потолок фонда будет увеличен на 2 млрд евро с возможностью дальнейшего повышения, указали главы МИД стран ЕС. До 2027 года объем наращивания EPF может достигнуть 5,5 млрд евро.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС поддержать идею создания специального трибунала, который позволит привлечь высшее политическое и военное руководство России к ответственности. "Единственное, что спровоцировало Путина на варварскую агрессию в сердце Европы - это его ощущение полной безнаказанности. Он чувствовал его много лет и был уверен, что все сойдет с рук. Единственный способ остановить это раз и навсегда - это создать специальный трибунал", - заявил Кулеба, выступая по видеосвязи на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза.

Главы МИД 27 стран ЕС согласовали внесение 20 иранских физлиц и одной организации в черный список по Ирану. Решение принято после казни в ИРИ уже второго за пять дней участника протестов. ЕС решительно осуждает и "считает неприемлемым любой вид военной поддержки Ираном, - включая поставки беспилотных летательных аппаратов, - незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны России против Украины, которая грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН", указали главы МИД государств Евросоюза.

Девятый санкционный пакет в отношении РФ по итогам 12 декабря обнародован не был. Издание EUobserver сообщило, что в обновленный черный список ЕС могут быть включены гендиректор канала "Спас" Борис Корчевников, ведущая программы "Доброе утро" на Первом канале Марина Ким, певец Григорий Лепс (Лепсверидзе), российский блогер Дмитрий Пучков, режиссер Никита Михалков, политолог и телеаналитик Сергей Михеев. Заседание Совета ЕС по иностранным делам будет продолжено 13 декабря.

Военные действия

У России нет ресурсов для захвата новых территорий в Украине, считают в Минобороны Великобритании. "Маловероятно, что сухопутные войска РФ смогут достичь оперативно значимого продвижения в ближайшие месяцы", - говорится в ежедневной сводке британской разведки.

Беларусь крайне маловероятно вторгнется в Украину в обозримом будущем, считают в американском Институте изучения войны (ISW). Даже если Минск вступит в войну, это в худшем случае лишь временно отвлечет украинские силы от других участков театра военных действий, указывают эксперты.

Между тем мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" передала, что на территории Беларуси зафиксировано передвижение военной техники ВС РФ, которую перебрасывают ближе к границе с Украиной.

Во временно оккупированном РФ Скадовске в Херсонской области Украины взорвали автомобиль "депутата Херсонского областного совета" Виталия Булюка, он госпитализирован, передало агентство УНИАН. Зафиксирован массированный обстрел Херсона.

Министр обороны Великобритании не исключил поставок Киеву систем вооружений большей дальности

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил возможности поставок Украине систем вооружений большей дальности. "Я постоянно пересматриваю, какие системы вооружений мы могли бы предоставить. Потенциально мы располагаем более дальнобойными системами. И если россияне будут продолжать обстреливать гражданские районы и вновь пытаться нарушить Женевские конвенции, то я буду открытым к тому, чтобы рассмотреть наши дальнейшие шаги", - сказал Уоллес в ходе выступления в парламенте.

Глава МИД: Словакия готова направить Украине истребители МиГ-29

Братислава готова отправить Украине истребители МиГ-29, сообщил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер в интервью агентству "Интерфакс-Украина". "Мы еще не передали вам МиГ-29, но готовы это сделать. Мы говорим с нашими партнерами в НАТО о том, как это сделать", - отметил он. По словам Качера, вопрос подробно обсуждался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Между тем на границе с Украиной в Словакии начал работу центр по ремонту военной техники, поврежденной в ходе боевых действий в отношении России, заявил агентству dpa представитель Минобороны ФРГ. При необходимости здесь смогут восстанавливать немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000. Центр располагается под городом Михаловце на востоке страны и создан в соответствии с межправительственным соглашением Германии и Словакии. Организацией ремонтных работ займется немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann.

Замгенсека ООН прибыл в Киев

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс прибыл в Украину с четырехдневным визитом, сообщило представительство ООН в Украине. В ходе визита Гриффитс посетит Николаев, Херсон и Киев. "Гриффитс ознакомится с результатами гуманитарного реагирования и новыми вызовами, возникающими по мере того, как растет количество повреждений инфраструктуры на фоне низкой температуры", - указали в представительстве.

Байден и Зеленский обсудили укрепление противовоздушной обороны Украины

Президент США Джо Байден заверил Украину в дальнейшей поддержке, сообщили в Белом доме. Во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским Байден отметил, что Соединенные Штаты считают приоритетной задачей помощь в укреплении противовоздушной обороны Украины. Американский лидер также подчеркнул, что Россия должна быть привлечена к ответственности за свою агрессию и военные преступления. Зеленский поблагодарил Джо Байдена за "беспрецедентную военную и финансовую помощь". По словам украинского лидера, поддержка США не только способствовала успеху Украины на поле боя, но и позволила поддержать стабильность украинской экономики.

Генсек Совета Европы направила письмо Лаврову о необходимости исполнения РФ решений ЕСПЧ

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич направила письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором призвала РФ последовать решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенным ранее. Об этом сообщили в пресс-службе СЕ. На своем ежеквартальном заседании, посвященном исполнению приговоров ЕСПЧ, комитет министров Совета Европы также принял решение о внедрении новой стратегии по надзору за делами, касающимися России. РФ была исключена из Совета Европы 16 марта. Вместе с тем Москве предписано исполнять решения ЕСПЧ, касающиеся ее действий или бездействия и вынесенные до 16 сентября.

Шольц - о перспективе сотрудничества с РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) считает, что возвращение к экономическому сотрудничеству с РФ возможно в случае окончания войны. Такое мнение глава германского кабмина высказал на мероприятии, посвященном 70-летию Восточного комитета германской экономики. В то же время на данном этапе подобный сценарий нереализуем, уверен Шольц. "Сейчас мы ужесточаем санкции", - указал он.

В посольство Украины в Греции поступил окровавленный пакет

В посольство Украины в Греции утром поступил окровавленный пакет, сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко. "Греческая полиция начала следственные действия", - отметил он.

Новая Зеландия ввела санкции в отношении 23 физлиц из РФ

Новая Зеландия ввела санкции в отношении 23 физлиц из РФ за поддержку незаконной войны Москвы. Об этом сообщила глава новозеландского МИД Нанаия Махута.

Суд в РФ счел, что пленный украинец не имеет процессуальных прав

В Москве 235-й гарнизонный военный суд посчитал, что гражданин Украины Никита Шкрябин, лишенный свободы военнослужащими Минобороны РФ во время боевых действий 29 марта, не обладает в России "какими-либо процессуальными правами", в том числе - и на адвоката. Об этом написал в Telegram правозащитник Павел Чиков. Никита Шкрябин - студент третьего курса Харьковского юридического университета. По словам его матери, которые приводит Чиков, он не участвовал в боевых действиях. Суд посчитал, что Шкрябин "задержан за противоправные действия", однако при этом он "не является фигурантом каких-либо уголовных дел", в отношении него "не ведется преследование". Минобороны РФ не считает его военнопленным. Всего в изоляции могут находиться несколько тысяч пленных граждан Украины, отметил Чиков. Местонахождение большинства из них неизвестно.

Путин не будет проводить традиционную декабрьскую пресс-конференцию

Президент РФ Владимир Путин не будет проводить традиционную декабрьскую пресс-конференцию, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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