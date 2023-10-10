Помощь Украине: Европа даст в два раза больше, чем США

По объемам выделенной или обещанной Украине военной, финансовой и гуманитарной помощи Европа впервые существенно обогнала США: европейцы обязались предоставить в два раза больше средств, чем американцы. При этом яркая особенность европейской поддержки состоит в том, что она рассчитана на несколько лет вперед и, соответственно, уже заложена в многолетние бюджетные планы как в Евросоюзе, так и в отдельных странах.

К таким выводам пришла группа из семи ученых Института мировой экономики в Киле (IfW), которые с февраля прошлого года, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, отслеживают и документируют в рамках проекта Ukraine Support Tracker международную поддержку Киеву. Свежий отчет, обобщивший данные до 31 июля 2023, опубликован 7 октября. Он вышел в ситуации, когда обострившаяся в Вашингтоне внутриполитическая борьба породила сомнения в продолжении американской помощи Украине в прежних масштабах.

ЕС удваивает помощь до 50 млрд евро

"Весьма примечательно, насколько быстро Европа перешла к длительной, многолетней программе поддержки Украины. По сравнению с ней, США теперь заметно отстают, поскольку в последние месяцы они не взяли на себя никаких значительных новых обязательств", - подчеркнул руководитель исследовательской группы профессор Кристоф Требеш (Christoph Trebesch) и первым делом указал на удвоение помощи со стороны ЕС: "Это знаковое изменение по сравнению с первым годом войны, когда впереди шли США".

О том, что заложенная в финансовый план на 2024-2027 годы поддержка Украины удваивается до 50 млрд евро, Еврокомиссия объявила в Брюсселе 20 июня. Именно этот фонд обеспечил ЕС нынешнее бесспорное лидерство по сравнению с США.

Институт мировой экономики в Киле Фото: IfW Kiel

Одновременно целый ряд европейских стран представил собственные многолетние программы, говорится в отчете ученых IfW. Они особо отмечают Германию, которая сформировала четырехлетний (2024-2027) пакет военной помощи в размере 10,5 млрд евро, а также рассчитанную на пять лет "Нансеновскую программу поддержки Украины" Норвегии объемом в 6,6 млрд евро, из которых половина пойдет на военные цели.

О многолетних программах объявили также Дания, Великобритания, Швейцария, Швеция, Португалия и Литва, говорится в отчете. К тому же некоторые страны выделили средства на краткосрочную целевую поддержку, прежде всего, Германия (619 млн евро) и Великобритания (286 млн евро).

Если сложить вместе помощь от Евросоюза и от входящих в него государств, то полученная сумма почти в два раза превысит то, что уже дали или собираются дать США. Если же к суммарному вкладу ЕС прибавить средства от Великобритании, Норвегии и Швейцарии, то страны Европы выделили и обещали Украине в общей сложности 156 млрд евро, тогда как США - менее 70 млрд евро, подсчитали ученые IfW.

Лидером в деле поддержки Украины стала Норвегия

Они отмечают, что новые многолетние программы внесли существенные изменения в рейтинг крупнейших европейских доноров Украины. Если брать не абсолютные цифры, а соотношение предоставляемой помощи к ВВП страны, то лидером в деле поддержки Украины стала теперь Норвегия: северный сосед России намерен предоставить борющейся против российской агрессии стране 1,7% своего валового внутреннего продукта.

Пикет с флагами Украины перед зданием парламента в Осло Фото: Terje Pedersen/NTB/picture alliance

Затем идут особенно встревоженные российской угрозой страны Балтии - Литва, Эстония и Латвия. На пятое место поднялась Дания, которая через национальный фонд поддержки Украины выделяет почти 3 млрд евро или 1,1% ВВП. Основная часть этих средств пойдет на военную поддержку, которая будет предоставлена в 2023 и 2024 годах. В десятку лидеров входят также Польша, Словакия, Чехия, Германия и Финляндия. Из этих пяти стран пока только Германия приняла многолетнюю программу.

Результаты состоявшихся в Словакии 30 сентября парламентских выборов могут привести к тому, что эта страна сократит или даже вовсе прекратит оказание военной и иной помощи Украине. Однако отчет IfW, как уже отмечалось, опирается на данные к 31 июля 2023, и на тот момент Словакия входила в десятку стран, которые выделяют наибольшую долю своего ВВП.

Уровень выполнения обещаний вырос до 69%

Задержки или перебои в предоставлении обещанной помощи могут произойти и в других странах, предупреждает глава авторского коллектива, профессор Кристоф Требеш. Поэтому, по его словам, следует иметь в виду не только "многообещающие новые обязательства", но и отслеживать, "сколько на самом деле было предоставлено и когда". "В прошлом поставки от европейских доноров часто шли слишком медленно", - напомнил ученый и выразил надежду, что впредь такое будет случаться реже.

По таким видам оружия и боеприпасов, как танки, артиллерийские снаряды и противоракетные системы, разрыв между обещанным и реально поставленным пока все еще велик, отмечается в отчете института IfW. В то же время в целом в категории тяжелых вооружений уровень выполнения обещаний, согласно новым данным, вырос на пять процентных пунктов до 69%.

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