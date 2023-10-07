СМИ: Словакия прекращает отправку военной помощи Украине

Уходящее правительство Словакии заявило о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет, сообщает издание Politico.

Временное правительство Словакии заявило о прекращении отправки дальнейшей военной помощи Украине на фоне переговоров партий о формировании коалиции после выборов. Об этом сообщило в пятницу, 6 октября, издание Politico со ссылкой на представителя словацкого правительства. "Уходящее бюрократическое правительство в Словакии больше не будет отправлять военную технику Украине", - приводит издание слова представителя правительства Словакии.

Как отмечает Politico, ранее Минобороны страны рассматривало возможность отправки Украине нового пакета помощи. Его могли передать до начала работы нового парламента, однако президент Словакии Зузана Чапутова выступила против такого плана. Она объяснила это позицией победившей на выборах партии, которая еще не сформировала правительство. Представитель Чапутовой Мартин Стрижинец указал, что президент таким образом "уважает результаты демократических выборов".

Партия экс-премьера Роберта Фицо "Направление - социальная демократия" (SMER-SD), победившая в Словакии на парламентских выборах в начале октября, обещала "не давать Украине ни одного патрона". Президент страны поручила Фицо начать формировать правительство. По словам Чапутовой, в ситуации, когда на выборах большинство голосов получили партия Фицо и еще несколько малых партий, выступающих против военной поддержки Украины, передача Киеву помощи до формирования нового правительства создала бы опасный прецедент.

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