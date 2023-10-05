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Президент Словакии - против помощи Украине без коалиции

Даниил Сотников
5 октября 2023 г.

По мнению Чапутовой, передача Украине пакета военной помощи до формирования нового правительства создаст опасный прецедент.

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Президенты Украины и Словакии Владимир Зеленский и Зузана Чапутова
Президенты Украины и Словакии Владимир Зеленский и Зузана Чапутова Фото: Vaclav Salek/CTK/IMAGO

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против передачи нового пакета военной помощи Украине, объяснив это позицией победившей на выборах партии, которая еще не сформировала правительство. Об этом сообщает портал Dennik N в среду, 4 октября.

По информации Dennik N, министерство обороны страны рассматривает возможность передать Украине еще один пакет военной помощи до формирования нового правительства - при нынешнем, "техническом" правительстве Людовита Одора.

Чапутова, которая с начала войны активно поддерживает Украину, выступила против передачи помощи. Ее представитель Мартин Стрижинец объяснил, что президент таким образом "уважает результаты демократических выборов". Партия экс-премьера Роберта Фицо "Направление - социальная демократия" (SMER-SD), победившая на выборах, обещала "не давать Украине ни одного патрона".

Чапутова считает, что в ситуации, когда на выборах большинство голосов получили партия Фицо и еще несколько малых партий, выступающих против военной поддержки Украины, передача помощи до формирования нового правительства создала бы опасный прецедент.

Победившая на выборах в Словакии партия - против помощи Украине

За партию SMER-SD Роберта Фицо на прошедших в начале октября в Словакии парламентских выборах проголосовали 22,9% избирателей, "Прогрессивная Словакия", возглавляемая вице-председателем Европарламента Михалом Шимечкой, набрала 17,9% голосов, а "Голос" бывшего премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини - 14,7%. Пятипроцентный барьер преодолели еще четыре партии, заручившиеся поддержкой от 5,7% до 9% избирателей.

Президент страны уже поручила Фицо начать формировать правительство. По его словам, на создание коалиции уйдет несколько недель. Шимечка, чья партия заняла второе место, подчеркнул, что победа SMER-SD это "плохая новость для Словакии", а если Фицо удастся создать коалицию, все станет "еще хуже".

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