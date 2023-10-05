Президент Словакии - против помощи Украине без коалиции
Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против передачи нового пакета военной помощи Украине, объяснив это позицией победившей на выборах партии, которая еще не сформировала правительство. Об этом сообщает портал Dennik N в среду, 4 октября.
По информации Dennik N, министерство обороны страны рассматривает возможность передать Украине еще один пакет военной помощи до формирования нового правительства - при нынешнем, "техническом" правительстве Людовита Одора.
Чапутова, которая с начала войны активно поддерживает Украину, выступила против передачи помощи. Ее представитель Мартин Стрижинец объяснил, что президент таким образом "уважает результаты демократических выборов". Партия экс-премьера Роберта Фицо "Направление - социальная демократия" (SMER-SD), победившая на выборах, обещала "не давать Украине ни одного патрона".
Чапутова считает, что в ситуации, когда на выборах большинство голосов получили партия Фицо и еще несколько малых партий, выступающих против военной поддержки Украины, передача помощи до формирования нового правительства создала бы опасный прецедент.
Победившая на выборах в Словакии партия - против помощи Украине
За партию SMER-SD Роберта Фицо на прошедших в начале октября в Словакии парламентских выборах проголосовали 22,9% избирателей, "Прогрессивная Словакия", возглавляемая вице-председателем Европарламента Михалом Шимечкой, набрала 17,9% голосов, а "Голос" бывшего премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини - 14,7%. Пятипроцентный барьер преодолели еще четыре партии, заручившиеся поддержкой от 5,7% до 9% избирателей.
Президент страны уже поручила Фицо начать формировать правительство. По его словам, на создание коалиции уйдет несколько недель. Шимечка, чья партия заняла второе место, подчеркнул, что победа SMER-SD это "плохая новость для Словакии", а если Фицо удастся создать коалицию, все станет "еще хуже".
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