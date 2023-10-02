Выборы в Словакии. Чего ждать от возвращения Фицо

На выборах в Словакии победила партия экс-премьера Роберта Фицо. Его приход к власти может означать отказ Братиславы от военной поддержки Украины. Каких еще изменений в политическом курсе страны следует ждать?

Победив на парламентских выборах в Словакии, к власти вернулся бывший премьер-министр страны Роберт Фицо. Его партия "Курс - Словацкая социал-демократия" (SMER-SD) набрала 23,3% голосов, опередив либеральную партию "Прогрессивная Словакия", за которую проголосовали всего 17% избирателей.

Победа Фицо не только означает множество последствий для политического курса Словакии, но и, вероятно, ослабит западную поддержку Украины в войне с Россией. Еще в ходе предвыборной кампании Роберт Фицо обещал, что в случае победы не пошлет Киеву "ни одного патрона" и выступал против вступления Украины в НАТО. Он также намекал, что может попытаться предотвратить дальнейшие санкции ЕС против России.

Наблюдатели предполагают, что Словакию теперь ожидает поворот во внешней политике и сближение с Венгрией, премьер-министр которой Виктор Орбан занимает прокремлевскую позицию.

Для словацких либералов возвращение Фицо к власти стало разочарованием. "После двенадцати лет преступного правления и почти 200 подозреваемых в коррупции из окружения Фицо ему все же удалось убедить большинство избирателей в том, что его видение Словакии лучше, чем чье-либо другое", - написал главный редактор либеральной газеты Dennik N Матус Костолны.

Уход в отставку после гибели журналиста

Во главе партии SMER, номинально принадлежащей к левому лагерю, Фицо управлял Словакией на протяжении большей части последнего десятилетия - несмотря на регулярные обвинения в том, что он превратил страну в "мафиозное государство".

Убийство Яна Куцияка потрясло Словакию Фото: picture-alliance/dpa/CTK/S. Petr

21 февраля 2018 года в Словакии был убит журналист-расследователь Ян Куцияк и его подруга Мартина Кушнирова. Убийство молодой пары потрясло всю страну. С требованиями об отставке правительства на улицы вышли сотни тысяч людей. Роберту Фицо пришлось уйти. Вместо него правительство возглавил его соратник по SMER Петер Пеллегрини. Партия продержалась у власти еще два года, проиграла следующие выборы, Пеллегрини разругался со своими однопартийцами и основал собственную партию "Голос", а Фицо стал депутатом парламента нового созыва.

На коалиционное правительство нового премьер-министра Игора Матовича, сформированное весной 2020 года из пяти правоцентристских партий, возлагались большие надежды. Но вспыхнувшая пандемия коронавируса, ковидные ограничения и непоследовательные действия кабинета министров привели к правительственному кризису, на фоне которого начала расти популярность Роберта Фицо, выступившего с рядом популистских заявлений. Вотум недоверия, вынесенный в декабре 2022 года, окончательно развалил коалиционное правительство и в следующем году привел к досрочным выборам.

Сможет ли Фицо сформировать коалицию?

Президент страны Зузана Чапутова, основательница партии "Прогрессивная Словакия", еще до выборов заявила, что поручит победителю сформировать новое правительство - при условии, что он сможет собрать большинство в 150-местном парламенте.

Президент Зузана Чапутова должна поручить победителю сформировать новое правительство Фото: Zuzana Gogova/Getty Images

Насколько легко победителю выборов удастся сформировать коалицию, пока что неясно, но вариантов у него не так много. Одним из его политических партнеров готова стать праворадикальная Словацкая национальная партия (СНС), которой удалось преодолеть пятипроцентный барьер. Вторым партнером могла бы стать партия "Голос" бывшего премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини, занявшая третье место на выборах с 14,7% голосов и получившая 27 мест в парламенте нового созыва.

Для SMER-SD, которая может рассчитывать на 42 места, согласие Пеллегрини на коалицию будет играть решающую роль, но Пеллегрини пока не выразил готовность поддержать своего бывшего однопартийца и наставника. Он лишь заявил, что шанс на стабильную коалицию и приоритеты в повестке дня будут определены в ходе переговоров, которые могут занять недели.

"SMER-SD будет доминировать"

"Переговоры еще не начались, но вероятность формирования коалиции SMER - "Голос" - СНС очень высока", - считает Григорий Месезников, руководитель Института общественных исследований в столице страны Братиславе.

Остается надежда, что проевропейски настроенный Пеллегрини сможет способствовать проведению умеренной политики в следующем правительстве. "Он знает, что для Словакии важно иметь доступ к фондам ЕС, и не хочет становиться объектом критики", - говорит DW Милан Ник, старший научный сотрудник Германского совета по международным отношениям.

Лидер партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка Фото: Radovan Stoklasa/REUTERS

Григорий Месезников настроен менее оптимистично. "Пеллегрини может попытаться склонить потенциальных партнеров по коалиции к более умеренной позиции, - считает политолог, - но это не изменит того факта, что будут доминировать будут SMER-SD и СНС".

Пойдет ли Словакия по пути Венгрии?

Обещание Фицо прекратить поддержку Украины встревожило некоторых западных партнеров. Вице-председатель Европарламента и лидер партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка опасается, что политика Роберта Фицо может привести к тому, что Словакия, вслед за соседней Венгрией, превратится в еще одного изгоя в Евросоюзе.

Шимечка, чья партия заняла второе место, подчеркнул, что победа SMER-SD это "плохая новость для Словакии", а если Фицо удастся создать коалицию, все станет "еще хуже".

По его словам, если Фицо не сможет сформировать правительство, он сам попытается сделать это. "Мы сделаем все, чтобы Роберт Фицо не правил Словакией", - заявил Шимечка.

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