Победитель выборов в Словакии обещает не менять внешний курс

Роберт Фицо выступает с пророссйиских позиций и призывает прекратить военную помощь Украине, но настаивает, что внешнеполитическая ориентация Словакии не будет меняться.

Лидер партии "Направление - социальная демократия" (SMER-SD), победившей на внеочередных парламентских выборах Словакии, Роберт Фицо пообещал, что не будет менять внешнеполитический курс страны, передает агентство Reuters в воскресенье, 1 октября.

Несмотря на то, что внешнеполитическая ориентация Словакии не будет меняться, это не означает, что партия не может критиковать некоторые аспекты Евросоюза, подчеркнул Фицо. Отдельно он выделил российское вторжение в Украину. Отказ от военной помощи Киеву был одним из пунктов его предвыборной программы.

"У Словакии и народа в Словакии есть более серьезные проблемы, чем Украина", - заявил Фицо после победы на выборах. Лидер SMER-SD добавил, что война в Украине - это "огромная трагедия для всех", и призвал к мирным переговорам, поскольку "дальнейшие убийства никому не помогут".

Фицо ожидает мандат на формирование правительства

Комментируя победу на выборах, Фицо завил, что ожидает от президента Словакии мандат на формирование правительства. Формирование коалиции, по его мнению, займет до двух недель.

SMER-SD Фицо поддержали 22,9% избирателей, в то время как "Прогрессивная Словакия", возглавляемая вице-председателем Европарламента Михалом Шимечкой, набрала 17,9% голосов, а "Голос" бывшего премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини - 14,7%. Пятипроцентный барьер преодолели еще четыре партии, заручившиеся поддержкой от 5,7% до 9% избирателей.

Лидер "Голоса" Питер Пеллегрини заявил, что шанс на стабильную коалицию и приоритеты в повестке дня будут определены в ходе переговоров, которые могут длиться недели. Шимечка, чья партия заняла второе место, подчеркнул, что победа SMER-SD это "плохая новость для Словакии", а если Фицо удастся создать коалицию, все станет "еще хуже".

По его словам, если Фицо не сможет сформировать правительство, он сам попытается сделать это. "Мы сделаем все, чтобы Роберт Фицо не правил Словакией", - заявил Шимечка.

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