Партия экс-премьера Фицо побеждает на выборах в Словакии

На внеочередных парламентских выборах в Словакии, прошедших в субботу, 30 сентября, лидирует популистская партия "Направление - социальная демократия" (SMER-SD), опережая своих главных соперников: либеральную проевропейскую партию "Прогрессивная Словакия" и левоцентристскую партию "Голос".

Согласно предварительным итогам выборов, опубликованным государственной избирательной комиссией после подсчета более 99 процентов бюллетеней, партию SMER-SD пророссийского экс-премьера Роберта Фицо поддержали 23,3% избирателей, в то время как "Прогрессивная Словакия", возглавляемая вице-председателем Европарламента Михалом Шимечкой, набрала 17,03% голосов, а "Голос" бывшего премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини - 14,96%.

Пятипроцентный барьер преодолели еще четыре партии, заручившиеся поддержкой от 5,7% до 9% избирателей. Окончательные результаты голосования должны быть объявлены утром в воскресенье, 1 октября.

Как может выглядеть будущая коалиция

Предвыборные опросы общественного мнения показывали у SMER-SD и "Прогрессивной Словакии" примерно равные шансы на победу на парламентских выборах - ожидалось, что они получат около 20% голосов каждая, а потому не смогут рассчитывать на абсолютное большинство и будут вынуждены искать себе партнеров по коалиции.

Наибольшие шансы стать таким партнером - у партии "Голос", оказавшейся на третьем месте. Перед голосованием Петер Пеллегрини не отдавал предпочтения ни одной из двух лидирующих политических сил, хотя и отмечал, что его партия ближе к SMER-SD.

Фицо, в прошлом дважды занимавший пост премьер-министра Словакии, заявлял о намерении прекратить военную помощь Украине. В связи с его возможной победой отмечалось, что нынешние выборы могут повлечь за собой резкую смену политики Братиславы и ее роли в ЕС.

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