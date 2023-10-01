  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
ПолитикаСловакия

Партия экс-премьера Фицо побеждает на выборах в Словакии

Жан Рофе
1 октября 2023 г.

Партия пророссийского экс-премьера Роберта Фицо опережает на парламентских выборах в Словакии либеральную проевропейскую партию.

https://p.dw.com/p/4X0ne
Роберт Фицо и Михал Шимечка перед теледебатами, 26 сентября 2023 г.
Роберт Фицо и Михал Шимечка перед теледебатами, 26 сентября 2023 г.Фото: Radovan Stoklasa/REUTERS

На внеочередных парламентских выборах в Словакии, прошедших в субботу, 30 сентября, лидирует популистская партия "Направление - социальная демократия" (SMER-SD), опережая своих главных соперников: либеральную проевропейскую партию "Прогрессивная Словакия" и левоцентристскую партию "Голос".

Согласно предварительным итогам выборов, опубликованным государственной избирательной комиссией после подсчета более 99 процентов бюллетеней, партию SMER-SD пророссийского экс-премьера Роберта Фицо поддержали 23,3% избирателей, в то время как "Прогрессивная Словакия", возглавляемая вице-председателем Европарламента Михалом Шимечкой, набрала 17,03% голосов, а "Голос" бывшего премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини - 14,96%.

Пятипроцентный барьер преодолели еще четыре партии, заручившиеся поддержкой от 5,7% до 9% избирателей. Окончательные результаты голосования должны быть объявлены утром в воскресенье, 1 октября.

Как может выглядеть будущая коалиция

Предвыборные опросы общественного мнения показывали у SMER-SD и "Прогрессивной Словакии" примерно равные шансы на победу на парламентских выборах - ожидалось, что они получат около 20% голосов каждая, а потому не смогут рассчитывать на абсолютное большинство и будут вынуждены искать себе партнеров по коалиции.

Наибольшие шансы стать таким партнером - у партии "Голос", оказавшейся на третьем месте. Перед голосованием Петер Пеллегрини не отдавал предпочтения ни одной из двух лидирующих политических сил, хотя и отмечал, что его партия ближе к SMER-SD.

Фицо, в прошлом дважды занимавший пост премьер-министра Словакии, заявлял о намерении прекратить военную помощь Украине. В связи с его возможной победой отмечалось, что нынешние выборы могут повлечь за собой резкую смену политики Братиславы и ее роли в ЕС.

Смотрите также:

Выборы в Словакии и российская пропаганда

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Страшная война в Украине: тысячи беженцев приняла Словакия (04.03.2022)

Страшная война в Украине: тысячи беженцев приняла Словакия (04.03.2022)

Все больше людей бегут за границу, спасаясь от боевых действий в Украине. И их число постоянно растет. В основном люди едут на запад в сторону ЕС - соседних Польши, Румынии или Словакии. Как украинцев встречают в Словакии?
Конфликты4 марта 2022 г.02:01 мин.
external

Жители Словакии против произвола власти

Жители Словакии против произвола власти

Десятки тысяч людей вышли на улицы Братиславы и других городов Словакии, протестуя против коррупции и произвола властей. Поводом стало убийство в конце февраля словацкого журналиста Яна Куцияка и его невесты.
Политика10 марта 2018 г.01:01 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские военнослужащие во время обучения в Англии (фото из архива)
Трансляция

Лондон впервые направит военных инструкторов в Украину

Конфликты1 октября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Беженцы из Нагорного Карабаха в армянском приграничном селе Корнидзор

Что рассказывают беженцы из Нагорного Карабаха в Армении

Что рассказывают беженцы из Нагорного Карабаха в Армении

Общество29 сентября 2023 г.
external

Барахолка в Алматы

Барахолка в Алматы

Экономика и бизнес29 сентября 2023 г.04:30 мин.
external

Массовый исход из Нагорного Карабаха продолжается

Массовый исход из Нагорного Карабаха продолжается

Политика29 сентября 2023 г.02:54 мин.
Пожилая женщина и дво маленьких детей в Степанакерте, 25 сентября 2023 года

Исход армян из Нагорного Карабаха

Исход армян из Нагорного Карабаха

Общество29 сентября 2023 г.9 фото
Заправочные пистолеты на немецкой АЗС

Конец инфляции в ФРГ еще не так близок, как могло показаться

Конец инфляции в ФРГ еще не так близок, как могло показаться

Экономика и бизнес29 сентября 2023 г.
На саммите в формате "С5+1" в ведомстве федерального канцлера, 29 сентября

Что канцлер ФРГ обсудил с лидерами стран Центральной Азии

Что канцлер ФРГ обсудил с лидерами стран Центральной Азии

Политика29 сентября 2023 г.
На главную страницу