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Выборы в Словакии: среди фаворитов - противник помощи Киеву

Александра Иванова
30 сентября 2023 г.

На парламентских выборах в Словакии основная борьба ожидается между правыми популистами из партии "Направление - социальная демократия" и либеральной партией "Прогрессивная Словакия".

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Предвыборные плакаты в Словакии
Предвыборные плакаты в СловакииФото: Tomas Tkacik/ZUMA Wire/IMAGO

Исход досрочных парламентских выборов, проходящих в Словакии в субботу, 30 сентября, может стать решающим для внешней политики этого государства НАТО, а также для объемов помощи Украине , защищающейся от российской агрессии. За места в словацком парламенте соперничают 25 политических партий. Однако основная борьба на избирательных участках, согласно данным последних опросов, развернется между популистской партией "Направление - социальная демократия" (SMER-SD) пророссийского экс-премьер-министра Роберта Фицо и либеральной проевропейской партией "Прогрессивная Словакия" вице-председателя Европарламента Михала Симеки.

Ожидается, что обе партии получат около 20% голосов каждая, а потому ни одна из них не может рассчитывать на абсолютное большинство и будет вынуждена искать себе партнеров по коалиции. Наибольшие шансы стать таким партнером - у партии "Голос" бывшего премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини, которая может набрать 13,7% голосов. Обращает на себя внимание и партия "Обычные люди и простые граждане" (OlaNO), которая может рассчитывать на поддержку 8,2% избирателей.

Антиукраинский курс Роберта Фицо

Роберт Фицо, ранее уже возглавлявший правительство Словакии, в 2018 году был вынужден уйти с поста премьера из-за обвинений в коррупции после убийства молодого журналиста-расследователя Яна Куцияка. Как полагают наблюдатели, его возвращение во власть означало бы отказ Братиславы от прозападного курса. В частности, одним из предвыборных обещаний Фицо является сворачивание военной помощи Украине. Как отмечает газета Der Tagesspiegel, именно украинцев правые популисты считают виновниками экономических проблем своей страны и ее нестабильной политической ситуации.

Однако, как отмечают многие политические комментаторы, около трети всех избирателей еще не определились с предпочтениями и, вероятно, сделают это только в день голосования.   

Первые экзитполы на парламентских выборах в Словакии ожидаются в этот же день после 20.00 по местному времени (21.00 мск).

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Статья газеты Der Tagesspiegel о парламентских выборах в Словакии

Wahlen in der Slowakei: Rückt das nächste EU-Land nach rechts?
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