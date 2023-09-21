Варшава поставляет Киеву оружие только по старым контрактам

В Варшаве заявили, что Польша продолжит только ранее согласованные поставки оружия в Украину. В то же время польский премьер отметил, что не будет ставить под угрозу безопасность Киева.

Польша в настоящее время больше не поставляет Украине оружие, утверждает правительство в Варшаве. Вице-премьер Яцек Сасин, отвечая на соответствующий вопрос заявил радиостанции Plus в четверг, 21 сентября, что все происходит так, как сказал премьер-министр Матеуш Моравецкий. И мы увидим, "что это означает для будущего", - добавил политик.

Продолжая тему, официальный представитель польского правительства Петр Мюллер заявил государственному информационному агентству PAP, что Польша осуществляет только ранее согласованные поставки боеприпасов и вооружений, в том числе и по контрактам, подписанным с Украиной.

Неоднозначные высказывания Моравецкого

Накануне вечером глава правительства Польши отвечая на вопрос ведущего новостного канала Polsat News о том, будет ли Польша продолжать поддерживать Украину поставками оружия и гуманитарной помощи, несмотря на конфликт вокруг польского запрета на импорт украинского зерна, заявил: "Мы больше не поставляем вооружения на Украину, потому что теперь мы сами оснащаем себя самым современным оружием". По его словам, Польша значительно увеличила свои заказы на вооружения. "Если ты хочешь защищаться, то у тебя должно быть что-то, чем можно защититься - это правило мы исповедуем", - сказал Моравецкий, добавив, что вооруженные силы страны должны быть модернизированы таким образом, чтобы Польша имела одну из сильнейших сухопутных армий в Европе.

При этом в другом месте интервью Моравецкий подчеркнул, что правительство в Варшаве ни в коем случае не будет ставить под угрозу безопасность Украины. "Наш центр в Жешуве, по договоренности с американцами и НАТО, будет играть ту же роль, что и раньше, а также и в будущем", - заверил он. Именно через Жешув на юго-востоке Польши проходит большая часть западной военной помощи Украине в ее оборонительной борьбе против российской агрессии.

Как указывает агентство dpa, польская служба информационного агентства PAP интерпретировала высказывания Моравецкого иначе, чем англоязычная. В польской версии высказывание главы правительства не было передано таким образом, чтобы можно было сделать однозначный вывод ополном прекращении поставок вооружений.

Споры вокруг импорта зерна из Украины

Спорные заявления из Варшавы прозвучали на фоне продолжающегося конфликта между Украиной и Польшей вокруг импорта украинского зерна. Польша, Венгрия и Словакия, вопреки решению Европейского Союза, объявили о продлении национальных эмбарго на импорт зерна и ряда других сельхозпродуктов из Украины, мотивировав это стремлением защитить интересы собственных аграриев. Киев, возмущенный этим решением, обратился с жалобой в ВТО. Между тем Варшава уверяет, что запрет касается только импорта зерна из Украины на польский рынок, а не его транзита через территорию страны на международные рынки по так называемым "коридорам солидарности".

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