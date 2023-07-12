Столтенберг: Поставки оружия Киеву - самая срочная задача

Если Украины больше не будет, не нужно будет и обсуждать вопрос о ее членстве в НАТО, предупредил генсек альянса.

Поставки Украине вооружений, в которых она нуждается для отражения российской агрессии, - это "самая срочная задача" западных союзников подвергшейся нападению страны. Такое заявление сделал в среду, 12 июля, генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместного выступления с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите альянса в Вильнюсе.

"Конечно же, гарантии, документы, заседания Совета (НАТО-Украина. - Ред.) важны, но самая срочная задача сейчас - гарантировать, что президент Украины Владимир Зеленский и его вооруженные силы получат достаточно оружия", - подчеркнул Столтенберг. Ведь если Украины больше не будет, не нужно будет обсуждать и вопрос ее членства в Североатлантическом альянсе, добавил он.

"Наше послание таково: мы будем поддерживать Украину столько, сколько понадобится. И срочная необходимость заключается в том, чтобы поставить вооружения, в которых она (Украина. - Ред.) нуждается", - резюмировал генсек НАТО.

Зеленский о членстве Украины в НАТО

Со своей стороны, Владимир Зеленский выразил уверенность, что его страна станет членом НАТО после завершения войны с Россией. "Украина ясно понимает, что не может стать членом НАТО, пока идет война. Но важны сигналы, которые сегодня звучали от многих партнеров, с которыми мы встречались, что Украина действительно будет членом НАТО. И такая уверенность, по моему мнению, прозвучала впервые. Мы будем членами НАТО, когда действительно будут соответствующие условия. Я понимаю под этим, что тогда, когда будет безопасно на нашей земле", - цитирует украинского лидера онлайн-издание Liga net .

12 июля в Вильнюсе прошло первое заседание Совета НАТО-Украина - органа, созданного для ведения политического диалога между Киевом и Североатлантическим альянсом с целью сотрудничества и продвижения евроатлантических устремлений Украины к членству в НАТО.

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