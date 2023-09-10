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Штайнмайер: Поставки оружия Киеву совместимы с христианством

Ольга Лебедева
10 сентября 2023 г.

Как христианина Штайнмайера беспокоит диллема между христианской заповедью мира и помощью жертвам военной агрессии, но все изменилось 24 февраля 2022 года, заявил президент ФРГ в Берлине.

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер ШтайнмайерФото: Photopress Mueller/IMAGO

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) считает, что поставки оружия Украине являются оправданной мерой, в том числе, для христиан. Выступая в воскресенье, 10 сентября, с речью на межконфессиональном мероприятии "Международная встреча мира" в Берлине, он заявил о дилемме при принятии решения между христианской заповедью мира и поддержкой жертв военной агрессии. По словам Штайнмайера, эти вопросы беспокоят и его как христианина.

Вместе с тем 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного нападения на Украину, приказ о котором отдал президент РФ Владимир Путин, "все изменилось", подчеркнул президент ФРГ. Продолжая свою разрушительную войну, Путин хочет уничтожить ценности, на которых основывается Европа, отметил он. "Одним из уроков, вынесенных из катастрофы Второй мировой войны, для нас, европейцев, стала необходимость противодействия. Этот урок гласит: "Никогда больше", - заявил далее Штайнмайер.

"Если Украина прекратит обороняться, это будет ее концом"

Это не Киев и его сторонники отказались от мира, а Россия, и если Украина прекратит обороняться, это будет ее концом, уверен глава немецкого государства. "Поэтому мы, европейцы, и мы, немцы, поддерживаем Украину - в том числе, оружием", - пояснил он.

Трехдневное мероприятие в Берлине организовано католической Общиной Святого Эгидия. В его рамках проходят встречи с политиками и религиозными деятелями под лозунгом "Отважиться на мир". Комментируя этот слоган, Штайнмайер назвал первыми важными шагами к миру в Украине встречи в Копенгагене и Джидде. По его словам, важно обсуждать возможности мирного урегулирования на политическом уровне, поскольку необходимо "сохранять мирные перспективы, даже если путь к ним еще не очевиден". При этом "решение о том, когда будет возможно отважиться на мир, будет принимать Украина", добавил он.

 

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