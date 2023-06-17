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Писториус: Украина не может сопротивляться "ненасильственно"

Олег Соколенко
1 ч. назад

Борис Писториус отверг идею "ненасильственного" сопротивления Украины агрессии РФ, высказанную епископским викарием Оснабрюкской епархии Тео Паулем. "Скажите об этом людям в Буче", - ответил министр обороны ФРГ.

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис ПисториусФото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius), выступая в субботу, 17 июня, на экуменическом церковном съезде в городе Оснабрюк, отверг идею "ненасильственного" сопротивления как альтернативного способа борьбы украинцев с агрессией РФ, которую высказал в ходе дискуссии высказал епископский викарий католической Оснабрюкской епархии Тео Пауль (Theo Paul). Он выразил мнение, что после начала полномасштабной агрессии Москвы "слишком много людей прониклись логикой войны", которая уже "причинила нам столько зла в прошлом". "Есть и другие пути", - заявил священнослужитель.

"Скажите об этом людям в Буче, - цитирует агентство KNA ответ Писториуса - Я не могу говорить им о ненасильственном сопротивлении, у меня на глаза наворачиваются слезы ярости". По словам министра обороны Германии, прекращение поставок оружия Киеву означало бы скорый конец войны, "но это был бы также и конец для Украины". При этом Писториус сказал, что в перспективе поддерживает идею мира, однако каким путем к нему прийти, должна решать Украина.

Выступавший на этом же съезде епископ протестантской церкви в Ганновере Ральф Майстер (Ralf Meister) указал: его личный опыт поездки в Украину во время войны показывает, что украинцам нужно помочь "в той мере, в какой это необходимо для самообороны", и данный момент - не лучший для призывов к примирению. "То, что я испытал в Украине, сделало меня еще более неуверенным в советах", - отметил Майстер.

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