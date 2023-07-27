Саммит Россия - Африка: кому какая выгода?

Заблокировав экспорт зерна из Украины, Москва попытается предстать в качестве друга Африки. Но выход из "зерновой сделки", по мнению некоторых африканских стран, стал "ударом в спину".

Двухдневный саммит Россия - Африка пройдет 27 и 28 июля в Санкт-Петербурге через несколько дней после решения Москвы выйти из Черноморской зерновой инициативы. "Зерновая сделка" при посредничестве Турции и ООН позволяла охваченной войной Украине безопасно экспортировать зерно, в том числе на африканский континент. Приостановка сделки грозит продовольственным кризисом в африканских странах. В рамках саммита будет обсуждаться возможность создания логистических коридоров для поставок российского зерна и удобрений в Африку, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.

Помощник российского президента Юрий Ушаков 25 июля подтвердил участие 49 африканских делегаций. В отличие от прошлого саммита в Сочи, куда приехали 45 глав государств, в этом году количество первых лиц составит всего 17 человек. Незадолго до саммита в Кремле жаловались на давление Запада на африканских лидеров с целью отговорить их от участия в саммите.

Продовольственная безопасность Африки

На прошлой неделе Москва заявила о выходе из "зерновой сделки", сославшись на невыполнение другими участниками требований РФ. Среди них: подключение "Россельхозбанка" к SWIFT, вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений. На следующий день после выхода из сделки российские ракеты атаковали украинский порт в Одессе, где хранилось зерно на экспорт.

Тогда как большинство африканских лидеров предпочли промолчать по этому поводу, некоторые страны все же озвучили свое недовольство. Так, например, глава МИДа Кении Корир Синг'Оей назвал выход из сделки "ножом в спину глобальной продовольственной безопасности". Многие эксперты предполагают, что Владимир Путин, возможно, объявит о восстановлении поставок зерна, тем самым представ в качестве "спасителя" сделки. Ранее российский президент заявил, что Москва сможет поставлять зерно и удобрения "на коммерческой и бесплатной основе", минуя при этом Украину.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и Путин на саммите в Москве Фото: Sergei Chirikov/AP Photo/picture alliance

Африканист Алексей Целунов предупреждает, что такой шаг не обеспечит долгосрочной стабильности цен на продовольствие. "Рынки так работать не будут, нельзя просто изолировать Украину от ее покупателей и заменить ее зерно своим. Именно сама сделка, а не объемы зерна, доступные для отгрузки, удерживали цены на низком уровне", - сказал он DW. Африканские лидеры, в свою очередь, "могут подтолкнуть Россию вернуться за стол переговоров с Украиной, ООН и Турцией, чтобы избежать углубления политической нестабильности в своих странах", считает эксперт.

Зерновая дипломатия Москвы

Президент РФ Владимир Путин может воспользоваться слабостью Африки в вопросах поставок продовольствия для достижения собственных быстрых политических выгод, допускают эксперты. "Это может привести к тому, что африканские лидеры будут и дальше воздерживаться от голосования в ООН, осуждающего Россию, и лоббировать Запад ослабить экономические ограничения (для России - Ред.). Цель Москвы - выйти на более сильную переговорную позицию, когда придет для этого время", - считает Целунов.

Наблюдатели также считают, что Москва на саммите попытается создать видимость нормальности, чтобы тем самым отвлечь внимание от отказа Путина ехать в ЮАР на саммит БРИКС из-за выданного Международным уголовным судом ордера на его арест, а также от недавнего мятежа Евгения Пригожина и "ЧВК Вагнер". Тогда как страны Африки не спешат резко осуждать российское вторжение, африканские лидеры активно вовлечены в миротворческий процесс. Делегация из семи африканских стран во главе президента ЮАР Сирилом Рамафосой посетила Киев и Москву в июне. "Большинство африканских стран осуждают вторжение, но им не нравится моральная высота и идея: либо вы с нами, либо - против нас. Именно это вызывает у людей неприятие", - заявил на недавней конференции Амака Анку, директор африканского отделения консалтинговой компании Eurasia Group.

Что могут получить африканские страны от саммита?

На предыдущем саммите в 2019 году Россия поставила перед собой амбициозную цель: удвоить объем торговли с Африкой, а также увеличить долю российских инвестиций на континенте. Однако обещания, данные в Сочи, не оправдались, а надежды африканских лидеров, ищущих инвестиций, были развеяны. На протяжении последних лет объем торговли между Россией и Африкой составлял около 15-20 млрд. долларов. По мнению аналитиков, небольшие объемы торговли делают Москву менее привлекательным экономическим партнером, особенно по сравнению с Китаем и странами Запада. Инвестиции Россия в Африку также незначительны - около 1% от прямых иностранных инвестиций.

Невыполненные обещания - саммит Россия-Африка в 2019 году в Сочи Фото: Valery Sharifulin/Tass/dpa/picture alliance

Но почему же африканские страны все же стремятся к экономическому сближению с Москвой? Одна из причин - в колониальном прошлом Африки, полагают эксперты. СССР был на стороне многих африканских стран в их освободительной борьбе, и по сей день ностальгические чувства определяют настроения на континенте. Другой ключевой проблемой является хроническое недофинансирование африканского континента. "Африканским странам не хватает капитала. Самая большая проблема - это финансирование. Стратегически правильно иметь как можно больше возможностей", - говорит Амака Анку.

Поставки оружия и ЧВК "Вагнер" на континенте

Еще одним привлекательным фактором для многих африканских стран и возможной темой обсуждения на саммите являются сделки о поставках оружия. Несмотря на то, что российский оружейный бизнес пострадал из-за войны на Украине, Россия по-прежнему остается главным поставщиком оружия в Африку с долей рынка 40% по сравнению с долей США, составляющей 16%. Доля Китая - около 10%, Франции - около 8%.

Российское влияние в Африке также усилилось благодаря присутствию "ЧВК Вагнер". Активность "вагнеровцев" особенно заметна в африканских странах, раздираемых междоусобицами и гражданскими войнами. Наемники не только способствуют укреплению связей от имени Кремля, но и получают финансовую выгоду от доступа к природным ресурсам, таким как золото, нефть и алмазы.

Несмотря на усиление влияния России и давление Запада, африканские страны стремятся к тому, чтобы их воспринимали как независимого геополитического игрока, объясняет DW Густаво де Карвальо, старший научный сотрудник по российско-американским связям Южноафриканского института международных отношений. "На континенте есть опасения, что Африку используют в качестве пешки в глобальных геополитических спорах - как Россия, так и Запад. Поэтому для африканских стран важно выступить на саммите единым фронтом, четко обозначив свои цели", - заключил аналитик.

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