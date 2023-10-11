Зеленский в гостях у НАТО: урожайный день для Украины

11 октября Владимир Зеленский приземлился в Брюсселе неожиданно. Как обычно, о его визите знали единицы, причем был риск, что если информация просочится, украинский президент просто не приедет. Не успели бельгийские СМИ с утра сообщить, что этот день он проведет в их стране, как Североатлантический альянс изменил в своем плане "общение со СМИ генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга" на "совместный подход к СМИ Столтенберга и Зеленского". Не прошло и часа с тех пор, как новость распространилась в мировых информагентствах, как у входа в штаб-квартиру НАТО появился сам Столтенберг в ожидании президента Украины, сопровождаемого внушительным кортежем.

Приветствие было теплым - Зеленский и Столтенберг здоровались, словно приятели, которые лишь недавно расстались, - с улыбками, легкими объятиями, похлопываниями и даже, похоже, какими-то внутренними шутками. Впрочем, так и есть - буквально за две недели до этого генсек Североатлантического альянса побывал в Киеве.

Столтенберг Зеленскому: Добро пожаловать в НАТО

"Добро пожаловать в НАТО: ваша борьба - это наша борьба, ваша безопасность - это наша безопасность, а ваши ценности - это наши ценности. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько необходимо", - сказал Столтенберг уже в присутствии прессы. Из его речи сразу стало ясно, что ожидаются новые заявления о военной помощи для Украины от союзников, и эти ожидания оправдались. В течение дня США, Великобритания и Финляндия объявили о новых пакетах помощи для Украины на сотни миллионов евро. Дания и Бельгия пообещали Украине истребители F-16. Правда, если Копенгаген готов поставить их уже весной 2024 года, то Брюссель - лишь годом позже, и то, когда пакет будет одобрен новым правительством. Канада предоставит теплую одежду и оборудование для ВСУ на десятки миллионов долларов в преддверии морозов.

Кроме того, Столтенберг заверил, что члены альянса уже нарастили и продолжают наращивать объемы военного производства, чтобы дать Украине возможности "вести справедливую войну и освободить свою землю".

Этот день он назвал "днем продуктивных встреч по вопросам поддержки Украины". Действительно, 11 октября в Брюсселе прошло под знаком Украины, ведь помимо визита Зеленского там было сразу неколько связанных с ней событий. Вначале - заседание возглавляемой США Контактной группы по обороне Украины. И хотя оно было шестнадцатым, Зеленский побывал на формате "Рамштайн" впервые.

Встреча Контактной группы по Украине под эгидой США Фото: Olivier Matthys/Pool/AP/picture alliance

Новые коалиции ради будущего Украины в формате "Рамштайн"

Глава Пентагона Ллойд Остин позднее рассказал журналистам, что услышать речь президента Украины лично "было очень мощно". По словам Остина, он заверил Зеленского в поддержке обеих американских партий, несмотря на разногласия, и в широком одобрении со стороны народа США. Он также заявил, что Соединенные Штаты могут и будут одновременно продолжать поддерживать усилия Украины по борьбе с российской агрессией и помогать Израилю в его борьбе с террористической организацией ХАМАС.

В Контактной группе более 50 стран, включая всех членов НАТО, сосредоточились не только на насущных потребностях Украины, но и на помощи, рассчитанной на будущее. Так, Остин рассказал о новых коалициях по аналогии с танковой, где объединились страны, помогающие Киеву с "Леопардами", и воздушной коалицией, куда вступили страны, обеспечивающие ВСУ истребителями F-16 и всем необходимым для их использования. Например, Эстония и Люксембург возглавят коалицию по поддержке украинской IT-инфраструктуры в защите ее сетей, Литва возглавила работу по обезвреживанию российских мин, США присоединились к лидерам коалиции по развитию украинских ВВС - Дании и Нидерландам. В ближайшие недели будут сформированы и другие коалиции, анонсировал глава Пентагона. Они по конкретным направлениям будут заниматься сбором всего, "что, по нашему мнению, понадобится Украине для защиты своего суверенитета и сдерживания агрессии в будущем", пояснил он.

Ллойд Остин и Владимир Зеленский Фото: Olivier Matthys/Pool/AP/picture alliance

Особая новость от Бельгии

После "Рамштайна" Владимир Зеленский, пользуясь случаем, съездил на встречу с премьер-министром Бельгии Александром Де Кро, который тоже припас хорошую новость для украинцев, о чем объявил на совместной пресс-конференции с украинским президентом.

Сообщили о конференции буквально за два часа до начала, журналистам дали всего час на аккредитацию - обычно ее получение занимает дни, а то и недели. Собрав всех представителей СМИ по указанному адресу, их посадили в автобус и отвезли в другое, неназванное, место, куда затем прибыли и лидеры Украины и Бельгии.

Они и рассказали главную новость: Бельгия первой в мире начала использовать замороженные активы РФ на благо Украины. Брюссель создал фонд, куда передаст в общей сложности 1,7 млрд евро налогов на прибыль, полученную с российских активов на бельгийской территории в 2022-2024 годах. При этом сами активы РФ на сотни миллиардов евро и проценты с них остаются неприкосновенными, поскольку не находятся в ведении бельгийских властей, подчеркнул Де Кро. И хотя сама Россия от этого ничего не теряет, поиск законных путей к использованию ее замороженных активов или хотя бы процентов от них продолжается, заверили Зеленский и Де Кро.

"В мире раздаются голоса, что, мол, у нас нет денег, чтобы помочь Украине в восстановлении. Отвечу так: у вас есть российские активы. И если россияне разрушают нашу страну, мы можем использовать эти деньги. Давайте найдем ключ к тому, чтобы получить эти деньги и потратить их на восстановление Украины", - сказал Зеленский.

Первый Совет НАТО-Украина на уровне министров

Встречей с бельгийским премьером официальный визит Зеленского завершился, а в штаб-квартире Североатлантического альянса прошло заседание Совета НАТО-Украина - первое на уровне министров обороны. Там впервые приветствовали нового главу Минобороны Украины Рустема Умерова.

Выйдя вечером к журналистам, он рассказал о своем общении с американским коллегой. "Никаких задержек поставок не будет, ни до конца года, ни после, - заверил Умерова, по его словам, Остин. - На этот и будущий год поддержка будет". Украинский министр добавил, что получил много обязательств по поставкам вооружений, причем, некоторые страны пообещали предоставить то, чего украинская сторона даже не ожидала.

Конфликт на Ближнем Востоке и война в Украине

Сопоставления обострения ближневосточного конфликта и войны в Украине звучали постоянно - из уст как журналистов, так и политиков. Основной вывод: помощь Израилю в борьбе с ХАМАС не должна повлиять и не повлияет на военную поддержку Украины. Об этом говорили не только Остин, но и Столтенберг, и Зеленский, и Умеров.

"Сегодня мы убедились, что действия громче слов. Это означает, что мы не просто говорим, что союзники НАТО готовы поддержать Украину, но на самом деле оказываем Украине большую поддержку - больше средств ПВО, самолетов F-16, боеприпасов, программ обучения и пакетов различных видов помощи, - сказал Йенс Столтенберг на завершающей пресс-конференции. - И это сильный сигнал России и всем, кто считает, что Россия может пересидеть союзников по НАТО. Я уверен, что они будут и дальше поддерживать Киев не в последнюю очередь потому, что победа Украины - в интересах нашей безопасности".

12 октября состоится следующая встреча министров обороны стран НАТО, на которой будут обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке и ущерб, нанесенный газопроводу в Балтийском море.

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