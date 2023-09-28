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Глава НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом

Виталий Кропман
28 сентября 2023 г.

Президент Украины в ходе переговоров с Йенсом Столтенбергом призвал НАТО помочь усилить противовоздушную обороны страны, чтобы иметь возможность защитить энергетическую инфраструктуру в условиях приближающейся зимы.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Ukrainian Presidential Press Office/AP Photo/picture alliance

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 28 сентября, прибыл в Киев с необъявленным визитом, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров украинский лидер призвал НАТО помочь усилить противовоздушную оборону страны, чтобы иметь возможность защитить энергетическую инфраструктуру Украины, особенно в условиях приближающейся зимы.

Генсек НАТО пообещал приложить усилия, чтобы такие поставки от стран-партнеров увеличивались. "Мы должны пройти через эту зиму вместе, чтобы защитить нашу энергетическую инфраструктуру и жизни наших граждан", - подчеркнул Зеленский на совместной со Столтенбергом пресс-конференции по итогам переговоров..

Вступление в НАТО - только вопрос времени.

В свою очередь глава Североатлантического альянсаг заявил, что Украина "ближе к НАТО, чем когда-либо прежде". Он напомнил, что после саммита в Вильнюсе все члены альянса согласились с тем, что Украина точно присоединится к НАТО. Причем, этот путь сократили до одного шага, отменив План действий по членству в НАТО (ПДЧ), по сути обязательный этап на пути к вступлению новой страны в альянс. "Во-вторых, мы согласовали программу обеспечения полной оперативной совместимости украинских вооруженных сил с вашими будущими союзниками, полностью переняв доктрину и технику НАТО. Это часть большого пакета поддержки стоимостью в сотни миллионов евро ежегодно. В-третьих, мы укрепляем наши политические связи до беспрецедентного уровня, создали Совет Украина - НАТО, куда мы приходим, чтобы найти поддержку и вместе принимать решения", - отметил Столтенберг.

Президент Зеленский в ответ заявил, что членство его страны в НАТО - это "вопрос времени" и Украина делает все, "чтобы приблизить это время".

"Россия играет все меньшую роль на мировой арене"

Столтенберг на пресс-конференции напомнил, что во время прошлого визита стороны только обсуждали начало украинского контрнаступления, а уже сегодня ВСУ двигаются вперед.  По словам главы НАТО, украинские войска ведут ожесточенные бои, "но постепенно одерживают верх на местности". Украинцы бьются за свои семьи и свободу, а "Москва сражается за свои имперские заблуждения", - приводит слова Столтенберга агентство  AFP.

Генсек альянса также отметил, что "Россия играет все меньшую роль на мировой арене, отрезанная от международных рынков, не участвует в международных саммитах" и пытается получить оружие от таких режимов, как Иран и Северная Корея. В то время как "Украина имеет прочную поддержку от всех стран-членов НАТО и других стран, входящих в Контактную группу по обороне Украины".

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