Секреты Rheinmetall. Как Германия вооружает Украину

Вначале была гаубица. Первым видом тяжелого вооружения, которое Германия поставила Киеву в ответ на полномасштабную российскую агрессию против Украины, была современная гаубица на гусеничном ходу Panzerhaubitze 2000 (PzH). В июне 2022 года первые боевые машины были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ) и, как тогда писали СМИ, существенно помогли сдержать российское наступление на востоке страны. PzH 2000 производят совместно оборонные концерны Rheinmetall из Дюссельдорфа и Kraus Maffei Wegmann (KMW) из Мюнхена.

Что Rheinmetall поставляет Украине

Rheinmetall - один из крупнейших оборонных концернов в Европе, который специализируется на производстве крупнокалиберных орудий и снарядов к ним. В силу своей специфики это закрытое предприятие, журналистам редко удается получить туда доступ. Команде телеканала ARD это удалось, она полгода снимала производство и испытания оружия на заводах Rheinmetall в Германии. Результат - примерно 45-минутный документальный фильм Inside Rheinmetall - Zwischen Krieg und Frieden ("Rheinmetall изнутри - между войной и миром"), премьера которого состоялась во вторник, 24 октября.

Транспортировка гаубицы PzH 2000 Фото: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Для Украины Rheinmetall стал главным поставщиком западной бронетехники и снарядов. После гаубиц летом первого года большой войны ВСУ получили первые самоходные зенитные установки Gepard, которые с тех пор стали частью эшелонированной ПВО Украины и особенно успешно сбивают беспилотники. Gepard давно снят с вооружения бундесвера, но некоторые эксперты называют это решение ошибочным и считают его одной из лучших таких систем в мире.

Уже в 2023 году Германия и ряд других стран передали Украине БМП Marder, современные танки Leopard 2 и более старые - Leopard 1. Как сказано в фильме, в среднем из двух старых танков собирают один, который отправляют в Украину. Как стало известно во вторник, в середине октября Rheinmetall и госпредприятие "Украинская оборонная промышленность" подписали соглашение о создании совместной компании. На первом этапе она будет заниматься ремонтом поставленной бронетехники, но, как сказано на сайте немецкой фирмы, уже "в краткосрочной" перспективе планируется совместное производство на украинской территории.

Снаряды из Нижней Саксонии для зениток Gepard

Конек Rheinmetall - пушки. В фильме показано, как делают танковые орудия калибром 120 мм. На изготовление одного уходит полгода - и это только механическая обработка. Говоря о танках Leopard, на которые они устанавливаются, один из сотрудников Rheinmetall отмечает, что спокойно относится к появлению кадров подбитых в Украине немецких танков, но отмечает, что дело в их боевой эффективности, и что шанс экипажа выжить выше, чем у российских танков.

Gepard в Украине Фото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

Один из эксклюзивных моментов в фильме ARD - создание производства снарядов калибром 35 мм к зенитным установкам Gepard. Rheinmetall мог бы быстрее изготавливать их для Украины на своем заводе в Швейцарии, но власти этой страны не дали на это разрешения, сославшись на ее нейтральный статус. В итоге некоторые компоненты везут из Швейцарии в Германию, где на одном из заводов Rheinmetall в городке Унтерлюс в Нижней Саксонии была построена новая линия по производству снарядов.

В одном из эпизодов показано, как упакованные в ящики по 10 штук снаряды выборочно тестируют перед отправкой в Украину - в условиях мороза с учетом применения в зимних условиях. Для этого боеприпасы замораживают до минус 46 градусов и выстреливают ими на стенде, измеряя на компьютере разные показатели, например, скорость на выходе.

Список пожеланий украинского посла Макеева

Недалеко от Касселя в федеральной земле Гессене съемочная группа присутствовала на демонстрации нового шестиколесного БТР Fuchs 2. Украине ни новая, ни предыдущая модель из запасов бундесвера не поставляются. Правительство в Берлине сделало выбор в пользу других, как писали немецкие СМИ, "более дешевых" бронированных машин.

БТР Fuchs Фото: Sven Eckelkamp/IMAGO

В одной из заключительных сцен фильма - встреча главы Rheinmetall Армина Паппергера (Armin Papperger) с послом Украины в Германии Алексеем Макеевым в конце августа в Берлине. В кабинете посла показан стенд с фотографиями немецкой бронетехники, озаглавленный Wunschliste (список пожеланий). Часть Украина уже получила, часть - пока нет. На вопрос журналиста, о чем говорили, Паппергер отвечает: "Не на камеру". Посол Украины оказался более разговорчив. "Мы говорим о том, сколько боеприпасов используется, сколько расходуется за день, чтобы было представление о наших потребностях, - объясняет Макеев. - Мы также говорим о необходимых технологиях. Например, когда речь идет о ширине установленных Россией минных полей и о том, что необходимо для их разминирования". Кроме того, по словам дипломата, на таких встречах обсуждается, как немецкая техника в Украине показала себя "на поле боя, и что нужно улучшить".

Иск за остановленный контракт Rheinmetall с Россией

Авторы фильма не обошли стороной и острые вопросы. Успешный в мире оборонпром в самой Германии с ее послевоенным пацифизмом долго считался "нелюбимым ребенком", против работы концерна протестовали активисты. Времена изменились, в обществе пришло признание, рассказали собеседники из Rheinmetall. Глава концерна Армин Паппергер сказал, что в военной технике его увлекают технологии и не согласился с использованным журналистом определением для танков - "машины убийства". Паппергер назвал их "оборонительными машинами", объяснив, что мол, они сделаны в основном для стран НАТО, а это - оборонительный альянс.

Затронут в фильме и тот факт, что Rheinmetall в свое время оборудовал учебный центр для российской армии, о котором писала DW. Контракт был остановлен - незадолго до завершения работ - после аннексии Крыма в 2014 году. Концерн подал иск к правительству на компенсацию. Паппергер объяснил это тем, что сделка с Москвой была легальной, требовать компенсации - его долг перед акционерами, но он готов к компромиссу.

Новый танк Panther будут собирать в Венгрии?

Армин Паппергер у танка Panther Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

О России упоминается и еще в одном эпизоде фильма. Фильм начинается с кадров новой разработки Rheinmetall - танка Panther, который Rheinmetall разработал сам и хочет производить без партнеров на замену Leopard 2, хотя есть конкурирующий немецко-французский проект. В фильме показано, как Паппергер демонстрирует прототип танка министру обороны Венгрии и тот катается на нем, поднимая в верх большой палец. Гость из Будапешта соглашается пообщаться с журналистами, но когда его спрашивают, почему его страна не собирается арестовывать президента РФ Владимира Путина на основании ордера Международного уголовного суда, лишь улыбается.

Паппергер называет Венгрию "очень важным клиентом". Именно там Rheinmetall может начать производство танков Panther. Как сказано в фильме, правительство Виктора Орбана профинансирует завершение разработки Panther до серийного производства и может получить первые экземпляры. Ранее были заявления о возможном строительстве завода для таких танков в Украине. От такого варианта Паппергер не отказывается, но новых подробностей не озвучил.

Глава Rheinmetall сказал, что и после окончания войны в Украине не опасается падения спроса. По его словам, в Европе и США запасы боеприпасов на таком низком уровне ("пустые склады", "не хватает очень много"), что на их восполнение уйдет ближайшее десятилетие.

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