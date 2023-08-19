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Немецкий Rheinmetall вскоре начнет ремонт танков в Украине

Сергей Ромашенко
22 мин. назад

Концерн из ФРГ намерен взять в аренду танковые заводы в Украине, чтобы обслуживать и производить танки Leopard. В ФРГ сейчас проходят обучение 12 украинских технических специалистов.

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Штаб-квартира Rheinmetall в Дюссельдорфе
Фото: Norbert Schmidt/picture alliance

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в ближайшие дни приступит к обслуживанию танков на территории Украины. "Мы начнем работу уже в этом месяце", - сообщил председатель правления концерна Армин Паппергер (Armin Papperger) в интервью еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опубликованном в субботу, 19 августа.

По словам Паппергера, сейчас в Германии обучаются 12 специалистов из Украины, еще 12 приедут позже. В рамках оказания военной помощи Украине, обороняющейся от российской агрессии, ФРГ в числе прочего поставляет Киеву танки Leopard. Поскольку износ техники в ходе боевых действий высок, важно регулярно производить ее техническое обслуживание.

Производство танков в Украине

Глава Rheinmetall подтвердил намерение в ближайшее время начать производство танков в Украине. "Это может начаться скоро, поскольку там достаточно хорошо оснащенных танковых заводов с советских времен", - сказал он, добавив, что Rheinmetall планирует взять их в аренду и затем наладить одну или две линии производства по стандартам НАТО.

Армин Паппергер подчеркнул, что Украина когда-то должна стать независимой в сфере производства вооружений. "Запад не может вечно оплачивать все счета, и президент Зеленский согласен с этим", - отметил глава немецкого концерна.

Смотрите также:

Как украинцы учатся управлять танками Leopard

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