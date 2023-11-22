Госбюджет ФРГ заморожен. А что с военной помощью Украине?

Минфин ФРГ запретил всем министерствам брать на себя новые обязательства. Под вопросом теперь и военная помощь Украине. Но нового пакета в 1,3 млрд евро это не касается.

Во вторник, 21 ноября, стало известно, что Минфин ФРГ практически заморозил немецкий государственный бюджет: всем министерствам и ведомствам запрещено брать на себя новые финансовые обязательства. Например, заключать договоры на реализацию каких бы то ни было будущих проектов или гарантировать поставки (например вооружений) за государственный счет. Обслуживать допускается только текущие, заранее утвержденные расходы.

В тот же день в Киев приезжал министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius). На встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым Писториус объявил, что Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,3 млрд евро. Среди прочего в него войдут четыре зенитных ракетных комплекса Iris T-SLM, артиллерийские боеприпасы и противотанковые мины. Не поторопился ли немецкий министр с обещанием дополнительных поставок вооружений Киеву? Ведь среди министерств, которым пока запрещены будущие ассигнования, значится и его ведомство.

Сомнения председателя комитета бундестага по обороне

Сомнения в надежности немецких гарантий продолжения военной помощи Украине появились, например, у председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann).

Мари-Агнес Штрак-Циммерман Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Она не исключает, что решение Конституционного суда ФРГ, которое, собственно, и вызвало необходимость заморозить госбюджет, может сказаться и в этой сфере. Что касается специального фонда на перевооружение бундесвера в размере 100 миллиардов евро, то тут никаких проблем она не ожидает, "потому что он (спецфонд - Ред.) закреплен в Основном законе".

Иное дело - обещанное Украине фактическое удвоение объема военной помощи до 8 млрд в 2024 году, о чем стало известно десять дней назад. "Восемь миллиардов евро для Украины - это на данный момент неясно, - признает Штрак-Циммерман. - Эти расходы должны быть обоснованы отдельно. Мы работаем над этим".

Новый пакет военной помощи в 1,3 млрд гарантирован

Что касается обещанного Украине Писториусом нового пакета военной помощи в 1,3 млрд евро, то с ним никаких проблем не ожидается. Отвечая в среду, 22 ноября, на правительственной пресс-конференции на вопрос DW, пресс-секретарь Минобороны подполковник Митко Мюллер (Mitko Müller) однозначно заверил, "что финансирование объявленного вчера в Киеве министром обороны нового пакета (военной помощи. - Ред.) гарантировано, причем, на 100 процентов".

В новом пакете военной помощи Украине - еще четыре ЗРК Iris-T SLM Фото: Air Force Ukraine

Соответствующая сумма, по его словам, заложена главным образом в действующем бюджете на текущий год под плановым номером 60 (Bundeshaushaltsplan 2023 - Einzelplan 60 ). "И когда объявляют о таком пакете, - добавил Мюллер, - то это, разумеется, не достижение отдельного министра или министерства обороны, а решение Германии о поддержке Украины в этой ужасной войне, которое принимается в правительстве ФРГ при согласовании со всеми министрами".

Будет ли удвоение помощи Киеву?

1,3 млрд евро - солидная сумма. Вместе с ней объем немецкой военной помощи, оказанной Украине только в текущем году, возрастает до 6,7 млрд евро. Для сравнения - в 2022 году он составил 2 млрд евро. Но в дальнейшем Германия, которая уже сейчас занимает после США второе место по размеру военной помощи Киеву, намерена выделять на эти цели еще больше средств. В одобренных бундестагом планах правительства на 2024-й и дальнейшие годы указана сумма в 10,4 млрд евро.

Германия уже передала Украине 18 танков Leopard 2 (на снимке) и 30 Leopard 1. Фото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

За счет этих средств предполагается также закупать новую боевую технику для бундесвера взамен переданной в распоряжение ВСУ. И вот это фактическое удвоение военной помощи Украине, как опасается Штрак-Циммерман, и в самом деле теперь оказалось под вопросом.

Подполковник Мюллер специально подчеркнул, что гарантированы только те 1,3 млрд евро, о которых было вчера объявлено в Киеве. "О других частях (средств, выделяемых в помощь Киеву. - Ред.) я говорить не могу, - пояснил он корреспонденту DW, - поскольку, как вы знаете, планирование бюджета на будущий год еще не завершено, парламентская процедура еще продолжается".

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