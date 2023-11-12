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Bloomberg: Германия удвоит объем военной помощи Украине

Александра Иванова
12 ноября 2023 г.

Правительство ФРГ согласовало увеличение объемов военной помощи Киеву в 2024 году до 8 млрд евро.

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Производство артиллерийских снарядов калибром 155 мм на заводе Rheinmetall в Германии
Производство артиллерийских снарядов калибром 155 мм на заводе Rheinmetall в ГерманииФото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Правящая коалиция в Германии согласовала решение о двукратном увеличении объемов помощи Украине в 2024 году - до 8 млрд евро. Об этом в ночь на воскресенье, 12 ноября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров о формировании федерального бюджета ФРГ на 2024 год, но пожелавший остаться анонимным, поскольку эти планы еще не были официально представлены.

Как подчеркивает собеседник журналистов, в случае одобрения этого плана парламентом Германии уровень расходов страны на оборону превысит отметку в 2% ВВП, заложенную в договоре НАТО. Ожидается, что комитет по бюджету бундестага одобрит эту инициативу на следющей неделе, пишет Bloomberg. Министерство обороны ФРГ от комментария на эту тему отказалось.

На сегодня Германия является самым крупным поставщиков военной помощи Украине в Европе, указывается в публикации. В мировом масштабе она занимает в этом плане вторую  строчку - после США. Как сказано на сайте правительства ФРГ, с момента российского военного вторжения в соседнее государство 24 февраля 2022 года Германия предоставила Украине помощь на сумму около 24 млрд евро. Сюда входит гуманитарная помощь, прямые выплаты, а также вооружения.

По данным Кильского института мировой экономики, объем военной помощи Киеву от Германии составил 17 млрд евро. В эту сумму входят  боевые танки Leopard 2, боевые машины пехоты Marder, противоракетные комплексы Iris-T и Patriot, зенитные установки Gepard и реактивные системы залпового огня.

Военная помощь Украине от Евросоюза

Евросоюз в целом с момента полномасштабного военного вторжения РФ в Украину предоставил Киеву вооружения и оборудования на сумму около 25 млрд евро, став, по сути, одним из крупнейших доноров Киева в сфере военной помощи.

Между тем 10 ноября агентство Reuters сообщило со ссылкой на дипломатические круги Евросоюза, что план ЕС, предусматривающий выделение на военную помощь Украине до 20 млрд евро, встретил сопротивление некоторых государств ЕС и в его нынешнем виде может быть отклонен.

В июле верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил для поддержки Украины в войне с Россией создать фонд военного содействия Киеву на 2024-2027 годы с ежегодным объемом 5 млрд евро. Обсуждение этого плана должно состояться в Брюсселе 14 ноября на встрече министров обороны стран Евросоюза, но, по данным источников Reuters, многие страны, в том числе Германия, усомнились в целесообразности выделения таких крупных сумм на несколько лет вперед.

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