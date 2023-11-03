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США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Жан Рофе
3 ноября 2023 г.

Новый пакет американской военной помощи Украине на сумму 425 млн долларов включает боеприпасы для NASAMS и HIMARS, артиллерийские снаряды и средства борьбы с беспилотниками.

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Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS на одной из улиц Вильнюса (июнь 2023 года)
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS Фото: Darius Mataitis/Scanpix/IMAGO

Соединенные Штаты предоставят Украине очередной пакет военной помощи на общую сумму 425 млн долларов для защиты от российской агрессии, сообщило министерство обороны США в пятницу, 3 ноября.

Он включает помощь из запасов Пентагона на сумму до 125 млн долларов для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя, а также 300 млн долларов из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) для укрепления украинской противовоздушной обороны в долгосрочной перспективе.

В новый пакет вошли дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 105 мм и 155 мм, противотанковые ракеты TOW, противопехотные мины Claymore, более 3 млн патронов к стрелковому оружию и гранат, а также 12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования. Кроме того, Украина получит дополнительные боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Пентагон назвал помощь Украине "разумной инвестицией" США

"Помощь в обеспечении безопасности Украины - это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить более крупный конфликт в регионе и сдерживает потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа", - говорится в сообщении Пентагона.

По данным военного ведомства, США выделили Украине более 44,8 млрд долларов на помощь в сфере безопасности с начала правления администрации президента Джо Байдена, в том числе 44,2 млрд долларов с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

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