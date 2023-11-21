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В Киев приехал министр обороны ФРГ Борис Писториус

Жан Рофе
21 ноября 2023 г.

В Киеве у Бориса Писториуса запланированы встречи с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским.

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В Киеве запланирована встреча Бориса Писториуса и Владимира Зеленского (фото из архива)
В Киеве запланирована встреча Бориса Писториуса и Владимира Зеленского (фото из архива)Фото: Press Service of the Defence Ministry of Ukraine/REUTERS

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) прибыл в Украину с необъявленным визитом. Он приехал в Киев на поезде рано утром во вторник, 21 ноября, передает агентство AFP.

В министерстве обороны Германии целью визита назвали подтверждение поддержки Украины со стороны Берлина. Основными темами поездки станут обучение украинских солдат и военная помощь Киеву.

На вторую половину дня запланированы переговоры Писториуса с его украинским коллегой Рустемом Умеровым, а также с президентом Владимиром Зеленским. Помимо политических переговоров в программу визита включены возложение венков на площади Независимости (майдан Незалежности), где десять лет назад начались проевропейские протесты, а также посещение украинского военного учебного центра.

Второй визит Писториуса в Киев

Это второй визит Писториуса в Киев с момента вступления в должность министра обороны в январе текущего года. Предыдущий раз он был в Украине в феврале.

Накануне в столице Украины побывал глава Пентагона Ллойд Остин. Он заверил Киев в том, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину в ее оборонительных действиях против российской агрессии, "несмотря на растущее противодействие республиканцев в Конгрессе и неудачи на поле боя".

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