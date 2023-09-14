Писториус о бундесвере, войне в Украине, "Таурусе" и Путине

"С какими качествами у вас ассоциируется немецкая политика обороны и безопасности? Дееспособность, ответственность, реализм? Или сдержанность и нерешительность, если речь идет о роли Германии в мире"? С такого вопроса начал свое выступление Борис Писториус (Boris Pistorius). Министра обороны ФРГ явно раздражают дилетанты, возомнившие себя специалистами в вопросах военной стратегии и потребностей Украины в той или иной боевой технике. "Никогда бы не подумал, что после 80 миллионов экспертов по коронавирусу, - пошутил Писториус, имея в виду население ФРГ, - у нас появятся 80 миллионов экспертов по боеприпасам, ракетам, гаубицам и танкам "Леопард".

Это был прозрачный намек на критику, звучащую в адрес Берлина, еще не принявшего решение о поставках Украине крылатых ракет Taurus. Но вечером, 13 сентября, в Федеральной академии политики безопасности (Bundesakademie für Sicherheitspolitik, BAKS), где выступал министр, речь шла не только об этом.

Курс на военное сдерживание России

24 февраля 2022 года, когда Россия совершила массированное вторжение в Украину, стало началом коренного поворота в немецкой оборонной политике и политике безопасности. Два года назад Писториус, по его словам, и представить себе не мог, чтобы немецкое правительство - да еще под руководством социал-демократического канцлера - начало поставлять вооружения в охваченный войной европейский регион и делало ставку на военное сдерживание России.

Бундесвер на маневрах (фото из архива) Фото: imago/C. Thiel

Для бундесвера это означает освоение принципиально новых для себя задач. Он должен не только быть в состоянии участвовать, как на протяжении последних десятилетий, в зарубежных миротворческих миссиях, обеспечивать оборону территории Германии и территории союзников, но и нарастить потенциал сдерживания. А для этого, подчеркнул министр, нужно инвестировать в бундесвер: "И мы это делаем, мы закрываем прорехи, образовавшиеся за почти 30 лет экономии на армии". В проекте немецкого госбюджета на будущий год Минобороны - единственное ведомство с повысившимися расходами, хотя и не в той мере, как этого добивался Борис Писториус.

Кроме того, необходимо компенсировать ту боевую технику, которую Германия передала Украине из арсеналов бундесвера. А на это нужны не только деньги, но и время. Производство одного танка "Леопард" или самоходной гаубицы, привел пример Писториус, длится от 20 до 26 месяцев, много времени уходит и на производство снарядов крупного калибра - шесть месяцев на одну только просушку взрывчатого вещества.

Бундесвер в принципиально новом для себя качестве

Одним из важнейших примеров изменения немецкой военной стратегии министр назвал решение разместить на постоянной основе бригаду бундесвера в Литве: "Это премьера, такого еще не было, чтобы немецкие вооруженные силы были расквартированы постоянно за пределами Германии".

Писториус напомнил о временах холодной войны, когда в Западной Германии были размещены британские и американские войска: "Мы знаем, какую роль они играли, поэтому знаем, какую роль сегодня должны играть мы. Тогда мы были восточным флангом НАТО, теперь это Польша, Словакия, страны Балтии и другие".

Военнослужащие бундесвера в Литве Фото: picture-alliance/dpa/B.von Jutrczenka

Размещение немецкой бригады в Литве он назвал важным сигналом друзьям и союзникам Германии: "Ваша безопасность - это и наша безопасность, ваша свобода - это и свобода Европы, мы готовы защищаться вместе". В Литве для немецких военнослужащих к концу 2024 года должны быть построены казармы, жилье для офицерских семей, школы, детские сады и прочая инфраструктура для постоянного пребывания. Примерно такая же, как существовала для военнослужащих западных союзников в ФРГ или для советских, а позднее российских - на территории ГДР.

320 вопросов о ракетах Taurus

На вопросы аудитории BAKS о возможных поставках Украине немецких крылатых ракет Taurus Борис Писториус отвечал с нескрываемым раздражением: "Вопросы о Taurus мне в последние недели задавали по ощущению 320 раз, три или четыре раза только на пресс-конференции два дня назад. Я больше не могу слышать этот вопрос, вы же знаете, что решение еще не принято".

Крылатая ракета Taurus Фото: Bernhard Huber/MBDA

Все говорят о Taurus, делают вид, будто от них зависит исход войны. Но, во-первых, считает министр, не факт, что украинцы смогут правильно применять эти ракеты, а, во-вторых, почему-то все забыли о системах ПВО. Украине, по словам Писториуса, в первую очередь нужна именно ПВО, боеприпасы для самоходных зениток "Гепард" и они сами, снаряды 155 мм калибра, ракеты для IRIS-T. Эта система ПВО, заметил министр, по отзывам украинцев, "имеет экстремально высокую точность попадания при поражении крылатых ракет и дронов".

И Писториус назвал правильной прохладную реакцию министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок (Annalena Baerbock) на совместной с ее украинским коллегой Дмитрием Кулебой недавней пресс-конференции в Киеве. Тогда глава МИД Украины сказал, что не понимает, почему "теряется время" в связи с просьбами Киева к правительству Германии о поставках крылатых ракет Taurus.

"Я считаю, что в отношениях друг с другом это не самое приветливое обращение, когда говорят, что, мол, в конце концов вы все равно их (ракеты Taurus. - Ред.) поставите, - указал Писториус. - Я считаю это неуместным в отношении партнера, который после США оказывает вторую по величине поддержку Украине".

Решение о мирных переговорах должен принимать Киев

Но неуместным он считает и звучащие в некоторых комментариях немецких СМИ рекомендации Киеву пойти на мирные переговоры с Россией и во имя прекращения войны согласиться с утратой Крыма, а заодно и некоторых территорий на востоке Украины. "Не знаю, как вам, но мне такие комментарии, прочитанные за утренним кофе, портят весь день", - заметил министр.

Он не оставил сомнений в том, что Украина, с его точки зрения, должна одержать победу в этой войне. Другой вопрос, заметил Писториус, что понимать под победой? Но ответить на него должна сама Украина. "И до тех пор, пока она не окажется в ситуации, позволяющей успешно вести переговоры, ей будет нужна наша поддержка", - заявил министр.

Писториус знает русский язык

Сюрпризом для аудитории BAKS и присутствовавших журналистов стала информация о том, что Писториус, оказывается, знает русский язык и даже сдавал по нему выпускной экзамен после окончания гимназии в родном нижнесаксонском Оснабрюке.

Борис Писториус возглавил Минобороны ФРГ в январе 2023 года Фото: Heiko Becker/dpa/picture alliance

В Западной Германии в 70-е годы только единицы учили русский язык. "Я учил русский, потому что считал это захватывающим, иностранный язык, на котором никто тогда у нас не говорил, и открывавший передо мной перспективу заняться какой-нибудь интересной профессией", - рассказал Писториус и без лишней скромности добавил, что так хорошо освоил русский, что даже иногда сопровождал спортивные и культурные делегации в СССР в качестве неформального переводчика.

Городом-партнером Оснабрюка в то время была Тверь, где как в Москве и Ленинграде Писториус не раз бывал. "Россияне, с которыми я встречался, всегда производили на меня впечатление очень добросердечных и гостеприимных людей, - сказал он. - И я уверен, что русский народ и сегодня, если его откровенно спросить, не так поддерживает войну, как в этом пытается нас убедить Путин".

С Россией и россиянами у Писториуса, по его собственным словам, проблем нет. Есть проблемы с Путиным, режим которого немецкий министр называет "преступным".

Смотрите также: