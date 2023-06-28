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Берлин: Силы бундесвера в Литве не нарушат Акт Россия - НАТО

Павел Мыльников
7 мин. назад

Германия готова разместить бригаду бундесвера в Литве на постоянной основе. Акт Россия - НАТО не может "быть ограничивающим фактором в укреплении восточного фланга" альянса, объяснили в МИД ФРГ.

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Военнослужащие бундесвера в Литве
Военнослужащие бундесвера в ЛитвеФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Готовность Германии разместить в Литве около 4000 военнослужащих вооруженных сил ФРГ (бундесвера) на постоянной основе не нарушает Основополагающий акт Россия - НАТО, заявил официальный Берлин в среду, 28 июня. Документ, подписанный в мае 1997 года, не может "быть ограничивающим фактором в укреплении восточного фланга" Североатлантического альянса, отметил официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ.

В соглашении перечислены обозримые условия безопасности, указали в Берлине. В последние годы Россия неоднократно нарушала их, дойдя до агрессивной войны, добавили в немецком внешнеполитическом ведомстве.

Военное вторжение РФ в Украину является "вопиющей противоположностью" Основополагающему акту, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Поэтому Берлин "в данный момент не может считать себя связанным" этим документом, добавил он. В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) убежден, что НАТО не следует расторгать договор. Переговоры с Москвой о возможном новом соглашении "в данный момент бесперспективны", отметил Хебештрайт.

Правительство ФРГ: Бундесвер в Литве - сигнал союзникам

Ожидаемое размещение солдат и офицеров бундесвера в Литве посылает "сигнал тамошним партнерам НАТО, ощущающим угрозу: их не оставят в одиночестве", подчеркнул официальный представитель немецкого правительства. "Если бы произошло нападение на территорию НАТО, мы были бы обязаны помогать (в отражении атаки. - Ред.) всеми средствами", - добавил он.

Североатлантический альянс в Основополагающем акте подтверждает, что не будет осуществлять свою коллективную оборону путем дополнительного размещения существенных боевых сил на постоянной основе. До сих пор НАТО придерживалась ротационной системы.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) в ходе визита в Вильнюс 26 июня заявил, что Германия готова разместить в Литве бригаду бундесвера численностью около 4000 человек на постоянной основе. Подобные мероприятия невозможно осуществить за несколько месяцев, добавил он. Балтийская республика планирует до 2026 года создать необходимую инфраструктуру для размещения бригады немецких вооруженных сил.

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