Визит Бербок в Киев и другие события 565-го дня войны

Глава МИД Германии встретилась с Кулебой и Зеленским, а также семьями вывезенных в Россию детей, а также пообещала новую помощь. Украина вновь контролирует "вышки Бойко" в Черном море.

На 565-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

В Киев приехала глава МИД ФРГ Анналена Бербок

Утром в понедельник в Киев с необъявленным визитом на поезде прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Это уже четвертый ее приезд со времени начала полномасштабной войны России против Украины, она приехала в Киев за неделю до Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, и потому ее визит, по всей видимости, является знаковым и призван продемонстрировать солидарность с Украиной. По прибытии она заверила Украину в непоколебимой поддержке со стороны Германии, но при этом призвала Киев продолжать реформы, в том числе в сфере борьбы с коррупцией. "Под градом бомб и перед лицом российских танков Украина со всей уверенностью и решительно встала на путь вступления в Европейский Союз. Украина с колоссальным мужеством защищает свободу всех нас. Так же, как Украина встала на нашу защиту, она может рассчитывать и на нас", - подчеркнула Бербок.

Она резко раскритиковала президента РФ Владимира Путина и развязанную им войну против Украины. "Россия убивает не только бомбами, она крадет будущее у тысяч украинских детей. Их похищают из детских садов, детских домов и школ, чтобы депортировать в российские лагеря для перевоспитания или отдать приемным родителям", - сказала Бербок.

В Киеве она встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с семьями, дети которых были противозаконно вывезены в Россию. Это "дети, которые в России подверглись промыванию мозгов с целью настроить их против их родной страны, Украины", указала глава МИД ФРГ. Их судьбы в очередной раз демонстрируют, что президент РФ Владимир Путин "не остановится ни перед чем, у него нет моральных ориентиров", заявила Бербок.

Бербок объявила о конференции по восстановлению Украины

После переговоров с Кулебой немецкий министр объявила о проведении в 2024 году в Берлине конференции по восстановлению Украины и о передаче Киеву в ближайшие месяцы еще 40 бронетранспортеров Marder. Кроме того, Германия выделит Киеву дополнительно 20 миллионов евро в качестве экстренной гуманитарной помощи. Тем самым, по словам немецкого министра, общая сумма дополнительной германской гуманитарной помощи, направленной в Украину в текущем году, достигнет 380 млн евро. Кроме того, Берлин поддержит эту страну в подготовке к зиме. В то же время Бербок отметила, что вряд ли стоит ожидать быстрого решения по вопросу о дальнейших поставках из Германии ЗРК IRIS-T SLM и других систем вооружений, предварительно, по ее словам, должны быть "прояснены все вопросы".

В свою очередь, Дмитрий Кулеба, поблагодарив Германию за поставленные вооружения и в особенности отметив эффективность зенитных самоходных установок Gepard, указал, что не понимает, почему "теряется время" в связи с просьбами Киева к правительству Германии о поставках крылатых ракет Taurus, при помощи которых ВСУ могли бы поразить цели позади оборонительных сооружений и минных полей, созданных войсками РФ. Если у Берлина есть вопросы по поводу применения этих ракет, то Киев готов на них ответить, подчеркнул Кулеба.

Главными темами переговоров Анналены Бербок с украинским президентом Владимиром Зеленским стали, по сообщению пресс-службы главы государства, укрепление устойчивости энергетической сферы Украины и усиление ВСУ. На встрече обсуждалось "оборонное взаимодействие, защита гражданской жизни в Украине", а также евроинтеграция и прогресс в выполнении Киевом рекомендаций Еврокомиссии. "Ценим чрезвычайно весомую немецкую поддержку для Украины. Особенно благодарны за новый пакет оборонной помощи для нашего государства и вообще лидерский вклад в усиление противовоздушной обороны Украины", - заявил Зеленский.

Ход боевых действий

По данным Генштаба ВСУ, за сутки произошло более 20 боевых столкновений с российскими силами. Кроме того, минувшей ночью РФ нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА "Shahed-136/131", украинские силы ПВО уничтожили 12 вражеских дронов, сообщается в вечерней оперативной сводке. За сутки враг нанес 10 ракетных и 46 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из РСЗО по украинской территории, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

ВСУ тем временем продолжают наступление на мелитопольском направлении, а также наступательные (штурмовые) действия на бахмутском направлении, указал украинский Генштаб. По его данным, в течение суток украинская авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника, а подразделения ракетных войск поразили 5 артиллерийских средств противника.

В свою очередь Зеленский заявил, что российским ударам в понедельник подверглись разные города и области Украины, в частности, Никополь, Очаков Николаевской области, Херсон и Херсонская область, Пологовский район Запорожской области, Покровский, Бахмутский, Волновахский районы Донецкой области, Харьковская область, Чернигов, Сумы, Кривой Рог. "Когда на части территории нашего государства тишина и относительное спокойствие, мы должны всегда помнить о той нашей земле, о наших городах и селах, которые почти постоянно под огнем", - написал он в Telegram.

Украина вновь контролирует "вышки Бойко" в Черном море

Бойцы украинского спецназа сумели вернуть под контроль Киева так называемые "вышки Бойко" (буровые платформы примерно в 100 км от Одессы и 150 км от Крыма, принадлежавшие украинскому предприятию "Черноморскнефтегаз". - Ред.), сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Уточняется, что после боя с российскими войсками, которые были вынуждены отступить, под контроль ВСУ перешли буровые установки "Петр Годованец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш". "Вышки Бойко" были оккупированы РФ еще в 2015 году, а после начала полномасштабного вторжения в 2022 году российские силы использовали их в военных целях, в том числе в качестве вертолетных площадок и для размещения РЛС.

ВСУ в минувшие сутки освободили часть поселка Опытное в Донецкой области, заявила замминистра обороны страны Анна Маляр. "Движение происходило в районе Опытного. Силы обороны заняли часть этого населенного пункта. И имели в течение недели частичный успех в районе Новомайорского", - указала она. Маляр также заявила, что за время контрнаступления под Бахмутом освобождено в общей сложности 49 кв. км территории.

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров провел первый телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Как сообщил Пентагон, в ходе беседы, в частности, обсуждалась повестка дня встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которая состоится на следующей неделе. "Министр Остин сообщил обновленную информацию об усилиях США по оказанию помощи в сфере безопасности и обменялся мнениями с министром Умеровым по поводу приоритетов поддержки непосредственных потребностей Украины на поле боя, а также требований по возможностям в долгосрочной перспективе", - указывается в сообщении.

Атаки дронов в регионах РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром заявил о сбитых минувшей ночью беспилотниках над территорией Яковлевского городского округа. Ранее Минобороны РФ отчиталось о двух БПЛА, сбитых над регионом. По словам Гладкова, обломки одного из дронов упали на проезжую часть рядом с жилым домом.

Также Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике самолетного типа над территорией Курской области. По его данным, инцидент произошел около 13.30 мск.

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