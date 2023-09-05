Германия поставила Украине боеприпасы для ЗСУ Gepard

Министерство обороны Германии сообщило о передаче Киеву "пятизначного числа" снарядов для зенитных самоходных установок Gepard. Производство было налажено в рекордные сроки в ФРГ.

Германия поставила Украине боеприпасы для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, производимых немецким оборонным концерном Rheinmetall.. Первая партия "пятизначного числа снарядов" отправлена всего через несколько месяцев после договоренности об этом, сообщило во вторник, 5 сентября, министерство обороны ФРГ.

"Война в Украине практически каждый день демонстрирует нам, что защита собственной страны зависит от противовоздушной обороны и достаточного количества боеприпасов", - заявил глава министерства Борис Писториус (Boris Pistorius). Он подчеркнул, что с возобновлением производства боеприпасов для Gepard Берлин сосредоточил усилия "именно на этих двух решающих аспектах".

Производство налажено в рекордные сроки

По словам Писториуса, производство было налажено в рекордные сроки и без излишних бюрократических процедур. Он пообещал продолжить военную поддержку обороняющейся от российской агрессии Украины в тех сферах, которые являются сильными сторонами Германии: в артиллерии, поставках боеприпасов и наземной противовоздушной обороне. Договоренность о предоставлении Киеву 300 тысяч боеприпасов для ЗСУ Gepard была достигнута в феврале. Общая стоимость всего заказа - 168 млн евро.

Ранее Rheinmetall производил снаряды для Gepard в Швейцарии, но, после того как эта страна, придерживаясь принципа нейтралитета,отказалась поставлять вооружения в Украину, предприятию пришлось восстановить производство в ФРГ. Берлин уже передал Украине 46 зенитных установок Gepard. Планируется, что вскоре будут поставлены еще шесть. Поскольку из-за напряженных боевых действий расход боеприпасов очень высок, Украине требуются дополнительные поставки.

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