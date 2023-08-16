Купянск: усиление обстрелов и эвакуация гражданских лиц

Армия РФ в последнее время усилила наступательные действия на Купянском направлении в Харьковской области. Как сообщил "Институт исследования войны", российские войска вели наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово и несколько продвинулись в этом направлении.

"Цель противника - прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск. Боевые действия сейчас отличаются чрезвычайной интенсивностью. Отдельные позиции за эти дни несколько раз переходили из рук в руки", - заявил недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в комментарии "Украинской правде". Как сообщалось, украинские силы на этом направлении усилены резервами. В свою очередь, Минобороны России еще с начала августа начало говорить об успехах Вооруженных сил (ВС) РФ на Купянском направлении.

Усилились обстрелы населенных пунктов вблизи Купянска

Из-за усиления обстрелов Купянская районная военная администрация еще 9 августа объявила об обязательной эвакуации населения из 53 населенных пунктов района. Это Дворичанская поселковая община, Петропавловская сельская, четыре населенных пункта из Кондрашевской общины, несколько населенных пунктов Куриловской сельской и три населенных пункта Купянской городской территориальных общин, рассказал исполняющий обязанности начальника Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.

"То есть это левый берег реки Оскол, - объяснил он в интервью DW. - Таких массированных обстрелов раньше не было. Последние обстрелы производятся по Кругляковке, Подолам, на город Купянск сбрасывали управляемые авиабомбы. Интенсивность обстрелов выросла вдоль всей линии по глубине и по всем населенным пунктам".

Последствия обстрелов Купянска Фото: Sergey Bobok/AFP/Getty Images

По словам Канашевича, обязательная эвакуация отличается от принудительной тем, что заставить людей покинуть опасные территории никто не сможет, поэтому власти лишь информируют население о возможности выехать в более безопасные места, получить финансовую, медицинскую, гуманитарную помощь и временное жилье. Людям предлагают уехать в Харьков или в восточные области Украины. Всего в общинах, в районе которых интенсифицировались боевые действия, нуждаются в эвакуации 12 тысяч человек, уточнил Канашевич.

За первые дни эвакуации всего было вывезено 248 человек, из них 90 детей, сообщил 13 августа глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Сейчас местные власти рассматривают возможность принудительной эвакуации детей из населенных пунктов Купянского района, которые подвергаются самым сильным обстрелам.

Эвакуация на Купянщине: "Все на чемоданах"

Жители Купянска и окрестных сел рассказывают DW, что обстрелы со стороны российской армии были и раньше, однако сейчас опасность усилилась. Правый берег Купянска освободили 10 сентября прошлого года, а левый и остальные деревни - 24 сентября, российские войска отошли тогда недалеко от левого берега реки Оскол, напоминает Оксана (имя изменено), волонтер из села Подолы.

"Поэтому обстрелы у нас почти постоянно. Но интенсивность менялась - то их меньше, то совсем тихо. Теперь они усилились. Сейчас стреляют так, что и на огород за морковью не выбежишь. Добавились авиаудары. Обстрелы хаотические, разрушений на улице много", - говорит женщина. Своего ребенка она уже эвакуировала в Полтаву: "Сама тоже собрала вещи. При угрозе новой оккупации - поеду. Большинство людей все равно остается на месте".

"Мы с мамой собираемся эвакуироваться в Харьков, как только ситуация здесь ухудшится. А это, как говорится, может произойти через несколько дней. Фронт может быть прорван. Мы уже морально к этому готовы", - делится Михаил Марчук, фельдшер из поселка Кившаровка. По его словам, эвакуация вызвала панику, на АЗС в Купянске исчезло топливо, люди заправлялись в соседнем населенном пункте - Шевченковском. "Знакомые пока не эвакуировались, но также планируют. Все на чемоданах. По Ковшаровке ходят волонтеры, предлагают эвакуацию", - добавил Марчук.

Волонтер Руслан, занимающийся эвакуацией из населенных пунктов Купянского района, рассказывает, что люди выезжали и до объявления эвакуации, но сейчас ситуация с безопасностью ухудшилась, поэтому стало больше запросов от желающих выехать: "Линия фронта подбирается ближе к Купянску. Постоянные обстрелы левого берега за последние две недели".

По словам волонтера, ряд сел расположены всего в нескольких километрах от линии фронта: "Неделю назад мы привозили туда гуманитарную помощь. А уже сейчас люди звонят по телефону, просят оттуда эвакуировать. Сегодня я эвакуировал бабушку. Приезжаю - а там еще три запроса. Была объявлена эвакуация, и пошла цепная реакция - несколько человек уехали, другие едут по инерции".

Почему войска РФ активизировали наступление на Купянск?

Эксперт по оборонным исследованиям в Королевском колледже Лондона Марина Мирон считает, что из-за обострения ситуации на восточных рубежах украинского фронта, где Россия сосредоточила мощную группировку, власти в Киеве были вынуждены объявить эвакуацию, что может свидетельствовать о том, что российские войска достигли определенного продвижения на этом направлении. "Ситуация серьезная. Надо понимать стратегическое значение Купянска. Одна из задач (военных РФ. - Ред.) - отвлечь украинские силы с запорожского направления. Другая цель - усложнить для них логистику и занять стратегическую позицию на харьковском направлении", - пояснила Мирон в интервью DW.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец предполагает, что российская армия поставила своей целью выйти на левый берег реки Оскол, которая протекает по Купянску и Купянску-Узловому, чтобы занять естественный оборонительный рубеж, используя который, можно обстреливать населенные пункты, расположенные на правом на берегу реки. Это может значительно усложнить наступление ВСУ. "Подобная ситуация сложилась в Херсоне, где они (ВС России. - Ред.) с левого берега Днепра обстреливают город по правому", - указал Машовец.

Украинские военные в Лимане, октябрь 2022 года Фото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

Купянск и Купянск-Узловой - важные населенные пунктами для армии РФ, поскольку это крупный транспортный узел, в том числе железнодорожный, отмечает эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тимчука Александр Коваленко. По его оценке, российские войска активизировались в этом секторе еще с конца июня, где первоначально их наступление в направлении города Лиман потерпело неудачу. После этого, по выражению Коваленко, оккупанты в середине июля пытались наступать в районе поселка Боровая, но тоже не смогли прорвать оборону.

"С Лиманом у них проблема, с Боровой проблема, они видят окно возможностей на Купянском направлении и теперь концентрируют основные ударные силы на этот город", - продолжает Коваленко. Таким образом, создается угроза для Купянска, чтобы силы обороны Украины начали рассредоточивать свои ресурсы, находящиеся южнее, говорит эксперт. И подчеркивает, что на Купянском направлении российская армия сосредоточила большие резервы живой силы и на отдельном узком направлении может совершать наступательные действия.

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