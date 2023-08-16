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Канал CNN получил от СБУ видео атаки дрона на Крымский мост

Сергей Ромашенко
15 мин. назад

Служба безопасности Украины передала американской телекомпании CNN собственную видеозапись удара по Крымскому мосту в июле 2023 года. По словам главы СБУ Василия Малюка, для удара использовался украинский дрон Sea Baby.

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Повреждения на Крымском мосту
Фото: Сrimea24tv via REUTERS

Американская телекомпания CNN вечером во вторник, 15 августа, опубликовала видеозапись атаки экспериментального морского беспилотника по Крымскому мосту 17 июля 2023 года. Эта запись была получена CNN от Службы безопасности Украины (СБУ). По словам главы СБУ Василия Малюка, для удара был использован украинский дрон Sea Baby ("Морской малыш"), начиненный 850 килограммами взрывчатки. Малюк назвал этот беспилотник результатом многомесячных разработок, которые начались сразу после российского военного вторжения в Украину.

СБУ предоставила CNN запись с экрана оператора дрона, на ней видно, как беспилотник приближается к мосту. На других записях, сделанных с камер наружного наблюдения, видно, как один дрон атакует автомобильную часть моста, после чего другой взрывается возле железнодорожной части с противоположной стороны.

СБУ впервые заявила о своей причастности к июльской атаке

Телеканал CNN отмечает, что Служба безопасности Украины впервые открыто заявила о своей причастности к июльской атаке на Крымский мост. Кроме того, Василий Малюк подтвердил, что СБУ причастна и к первой атаку на Крымский мост 8 октября, но отказался сообщить какие-либо подробности. По его словам, морские надводные дроны - "уникальное изобретение" СБУ. С их помощью украинские спецслужбы атаковали российский корабль "Оленегорский горняк" и танкер "Сиг", добавил Малюк.

"Мы работаем над рядом новых интересных операций, в том числе в Черном море. Я обещаю вам, это будет захватывающе, особенно для наших врагов", - сказал Малюк.

Взрывы на Крымском мосту

На Крымском мосту в ночь на 17 июля произошел взрыв, погибла семейная пара, находившаяся в одном из автомобилей, их 14-летняя дочь получила ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Автомобильная часть моста была повреждена. Восстановление поврежденной части моста, по оценке властей РФ, обойдется в миллиард рублей.

В конце июля Василий Малюк заявлял, что другой взрыв на Крымском мосту, произошедший в октябре 2022 года, - "одна из реализаций" СБУ. Тогда на автомобильной части моста взорвался грузовик, после чего на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Обрушились два автомобильных пролета. По официальным данным, погибли четыре человека.

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