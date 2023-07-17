Взрывы на Крымском мосту: что известно

По данным СМИ и Telegram-каналов, при взрывах на Крымском мосту обрушился один его пролет, два человека погибли.

На Крымском мосту произошли взрывы, сообщают российские и украинские СМИ и Telegram-каналы ранним утром в понедельник, 17 июля. Движение перекрыто, перед мостом образовались огромные пробки, свидетельствуют фото и видео из соцсетей. DW о том, что известно о произошедшем на данный момент.

Где произошли взрывы

По данным Telegram-канала Baza , в результате взрывов обрушился один из пролетов моста. По предварительным данным, погибли два человека, еще один пострадал, указывают журналисты.

Между тем паблик "Новости Керчь Крым Россия" в соцсети "ВКонтакте" указывает, что взрывы произошли в 3:04 и 3:20 и они были слышны в разных районах Керчи.

Реакция российских властей

Российские власти на момент публикации факт взрывов официально не подтвердили. Однако назначенный РФ "губернатор" аннексированного Крыма Сергей Аксенов написал в Telegram, что на мосту "произошло чрезвычайное происшествие в районе 145 опоры со стороны Краснодарского края". Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова "воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы".

Тем временем советник "главы республики" по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в министерстве курортов Крыма "после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту" был развернут координационный штаб.

Со своей стороны, "врио министра промышленной политики" Крыма Елена Элекчян заявила, что полуостров обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами. "На местных складах есть все необходимые запасы", - подчеркнула она.

В свою очередь "министр курортов и туризма" аннексированного Крыма Вадим Волченко призвал отдыхающих на полуострове по возможности оставаться в своих местах размещения.

О движении транспорта по Крымском мосту

Минтранс РФ опроверг информацию о повреждении опор Крымского моста. По данным ведомства, на данный момент подтверждено повреждение дорожного полотна на пролетах со стороны Крыма. Между тем железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" заявил, что "из-за ЧП на Крымском мосту" возможны изменения в движении поездов "Таврия", следующих в Крым и из Крыма.

Подрыв Крымского моста в октябре 2022 года

8 октября 2022 года, в 6 часов утра, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова взорвалась фура. При этом загорелись семь топливных цистерн из состава находившегося на железнодорожной части моста поезда, который двигался в сторону Краснодарского края. Обрушилось два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. В России по результатам случившегося было возбуждено дело о теракте.

Украинские власти после произошедшего отрицали свою причастность ко взрыву на Крымском мосту. Между тем в мае 2023 года глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в одном из интервью подчеркнул,что действующее законодательство и обычаи войны позволяют Украине наносить удары по Крымскому мосту.

8 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр, перечисляя успешные операции ВСУ, также упомянула удар по Крымскому мосту.

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