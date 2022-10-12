ФСБ заявила о задержаниях в связи с подрывом Крымского моста

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании пяти подозреваемых по делу о резонансном подрыве Крымского моста через Керченский пролив. "В настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления", - сообщила спецслужба в среду, 12 октября. Организаторами подрыва названы Главное управление разведки Украины и его руководитель Кирилл Буданов.

Взрыв на 19-километровом мосту, связывающем Россию с аннексированным полуостровом Крым, прогремел утром 8 октября. На автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Стратегический и символически важный для России объект получил серьезные повреждения. По официальным данным, погибли четыре человека.

Президент РФ Владимир Путин уже на следующий день обвинил Украину в акте терроризма. С начала недели Россия наносит массированные ракетные удары по Киеву и другим украинским городам. Это воспринимается как ответ на подрыв Крымского моста. Украина приветствовала повреждение моста, но официально не взяла на себя ответственность за случившееся.

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