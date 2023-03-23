Лондон: Российские войска оттесняют украинцев от Кременной

По данным британской разведки, ВСУ были близки к освобождению Кременной, но в последние недели в ходе ожесточенных боев российские силы частично восстановили контроль над ближайшими подступами к этому украинскому городу.

В очередном обзоре ситуации в войне РФ против Украины министерство обороны Великобритании оценило продвижение российских сил под Кременной в Луганской области. Ведомство указало на продолжающиеся с начала марта ожесточенные бои на направлении Кременная и Сватово на севере Луганской области. Россия частично восстановила контроль над ближайшими подступами к Кременной, заявило британское ведомство в Twitter в четверг, 23 марта.

На некоторых участках российским силам удалось продвинуться на несколько километров, отмечают в Лондоне. При этом, по данным британской разведки, в начале текущего года украинские силы были близки к освобождению этого города.

"Российские силы могут попытаться вновь захватить Купянск"

"Российское командование, по всей вероятности, пытается расширить зону безопасности к западу от подготовленных им вдоль возвышенностей оборонительных рубежей и интегрировать естественное препятствие в виде реки Оскол", - считает Минобороны Великобритании. Кроме того, ведомство предполагает, что российские силы попытаются вновь захватить Купянск, являющийся крупным логистическим узлом.

В оперативном плане намерения РФ на северо-востоке Украины, скорее всего, по-прежнему являются оборонительными, отмечается далее в обзоре. "Вероятно, командование опасается, что это один из секторов, в котором украинская армия может предпринять крупные наступательные операции", - добавили в Лондоне.

Купянск на востоке Харьковской области был захвачен ВС РФ в первый день полномасштабной войны против Украины. В начале сентября стало известно об освобождении этого украинского города. Кременная Луганской области находится под контролем ВС РФ и сил самопровозглашенной "ЛНР" с апреля 2022 года.

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