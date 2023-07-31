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Мэр: ВС РФ атаковали Харьков дронами

Екатерина Венкина
1 ч. назад

По данным главы полиции Харьковской области, после атаки обвалились два этажа центрального корпуса ПТУ, в центре Харькова один человек ранен.

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Харьков
Харьков (фото из архива, Vadim Belikov/AP Photo/picture alliance)Фото: Vadim Belikov/AP Photo/picture alliance

ВС РФ атаковали Харьков дронами. Об этом сообщил во вторник, 1 августа, мэр города Игорь Терехов.

Взрывы раздавались в Шевченковском и Салтовском районах, отметил он. По меньшей мере три "прилета", добавил Терехов. По его словам, все - "в центре города, в густо населенных районах".

Один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий, вспыхнул пожар, указал градоначальник.

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов уточнил, что после ударов дронов-"камикадзе" задействованы все экстренные службы.

Глава полиции: Ранен один человек

По предварительной информации начальника полиции Харьковской области Владимира Тимошко, были задействованы беспилотники Shahed, сообщило издание "Суспiльне".

Тимошко уточнил, что было по меньшей мере два попадания - в здание профессионально-технического училища и в центральной части города.

Предварительно, в ПТУ никого не было, добавил он. Около половины трехэтажного здания разрушена, обвалились два этажа центрального корпуса, сообщил корреспондент "Суспiльне".

В центре города один человек ранен, его состояние оценивают медики, сказал Тимошко. По предварительной версии главы полиции, всего было около шести-семи дронов. Военных объектов или скопления военнослужащих в местах их попадания не было, добавил Владимир Тимошко.

Ранее, 16 июля, ВС РФ трижды за день нанесли ракетные удары по Харькову.

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